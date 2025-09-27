АНА-МПА: Президентът на АНА-МПА бе избран за член на борда на ЕАНА; директорът на АНСА става председател на алианса

Президентът на Атинско-македонската информационна агенция (АНА-МПА) Емилиос Пердикарис бе избран в петък за член на управителния съвет на Европейския алианс на информационните агенции (ЕАНА), съобщи специално за БТА гръцката информационна агенция.

По време на Общото събрание на ЕАНА, проведено в Атина, той получи 25 гласа от общо 26 присъстващи членове, а двама членове се въздържаха от гласуване. Мандатът на членовете на управителния съвет на ЕАНА е три години.

Общото събрание избра също Стефано де Алесандри, директор на италианската информационна агенция АНСА, за председател на ЕАНА за следващите две години. Де Алесандри беше член на съвета през последните три години и наследява директора на агенция Франс прес (АФП).

Александру Джибой, генерален секретар на ЕАНА, остава на поста си, а Патрик Лакроа от белгийската информационна агенция Белга и Клаудия Николае от румънската Аджерпрес също са членове на управителния съвет.

Освен това Общото събрание единодушно одобри София Пападопулу от АНА-МПА за председател на Комитета за равенство и приобщаване.

На мястото на Пердикарис като председател на Комитета на обществените информационни агенции ще застане Павел Костжева от полската агенция ПАП.

Освен това, членството на латвийската информационна агенция Лета беше одобрено с 25 гласа „за“, а управителният съвет присъди годишната награда за иновации на норвежката НТБ. Наградата беше учредена в памет на (покойния генерален директор на БТА) Максим Минчев от България, а награденото приложение на НТБ включва автоматично разпознаване на лица в снимки и видеоклипове с помощта на изкуствен интелект и въвеждането им в системите на информационните агенции за разпространение в реално време.

В изявление след срещата Пердикарис заяви: „За мен е голяма чест да бъда избран за член на Управителния съвет на ЕАНА и съм благодарен за доверието и подкрепата на колегите ми от цяла Европа.“

„Това решение не е просто лично признание или награда за работата ми през последните няколко години. Преди всичко, то е вот на доверие към Атинско-македонската информационна агенция и работата на всички нейни служители и ръководство, за да се превърне в мощна регионална информационна агенция и да играе водеща роля в медийния пейзаж. Същото важи и за честта, оказана на нашата колега София Пападопулу, която ще оглави Комитета за равенство и включване на ЕАНА“, добави той.

„В момент, в който информационните агенции са изправени пред големи предизвикателства, като използването на изкуствен интелект, както и сериозни рискове от дезинформация, фалшиви новини и дълбоки фалшификати, необходимостта от поддържане на тяхната надеждност чрез сътрудничество е по-важна от всякога. Очаквам с нетърпение да работя с колегите си, членовете на Управителния съвет на ЕАНА, за да укрепим сътрудничеството между европейските информационни агенции и да гарантираме, че можем да се справим с тези предизвикателства. Да изпълним дълга си към истината и да останем най-надеждният и независим източник на информация и новини за нашите общества“, заключи председателят на АНА-МПА.

В коментарите си относно избора си Пападопулу заяви: „Равенството и приобщаването не са абстрактни идеали, а фундаментални ценности за журналистиката и за обществото, към което принадлежим. В този контекст ще работим като екип, за да гарантираме, че редакциите на новинарските агенции отразяват разнообразието на нашите общности и че тези въпроси са с приоритет в журналистическата програма.“

От своя страна новият президент на ЕАНА отбеляза, че ще работи заедно с ръководителите на агенциите, за да подобри тяхната роля на европейско равнище и особено да затвърди позицията им в новия медиен пейзаж, оформен от технологичните развития.

Де Алесандри се позова на въоръжените конфликти в Украйна и Близкия изток и заяви, че въпреки че времената са изключително трудни за журналистите, той остава оптимист, че препятствията и трудностите ще бъдат преодолени със сътрудничеството и активното участие на всички информационни агенции.

(Това е новина от деня в Гърция, избрана от агенция АНА-МПА за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Гърция да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)