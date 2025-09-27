Станислав Генчев: "Категорично бяхме по-добри от ЦСКА, трудно се играе срещу 14 човека"

Треньорът на Локомотив (София) Станислав Генчев бе доволен от реакцията на тима му в мача с ЦСКА, но съжаляваше за изпусната победа.

"Първо, искам да поздравя футболистите за начина, по който изиграха мача, характера, който показаха. Мисля, че бяхме по-добър отбор на терена. Вкарахме един гол, пропуснахме още три. Много рядко ще говоря за съдиите, но ще го кажа - много трудно се играе срещу 14 човека. ЦСКА е добър отбор, няма нужда от такава помощ. ВАР съдията ми казва, че не се вижда добре за дузпата, а има игра с ръка, която спира топката, отиваща в наш футболист. Спестен червен картон на съперника", коментира бившият треньор на Левски.

"И през първото полувреме имахме по-чистите ситуации за гол, макар и по-малко от второто. Тогава променихме малко настройката на игра. Категорично бяхме по-добрият отбор. Тимът играеше много добре и не виждах защо да сменям някой, всички играха добре, доволен съм от всички, включително и от резервите", добави Генчев.

"Георги Минчев е опитен футболист, който ще ни помогне, но той се нуждае от още няколко седмици, за да достигне до оптималната си форма. Всеки отбор има трудни периоди, за десет мача имаме само две загуби. Това, което показахме днес, ни вдъхва оптимизъм. В предишни мачове ЦСКА също е имал лоши резултати, но не помня някой да ги и надиграл, както ние го направихме днес", завърши Станислав Генчев.