Локомотив (София) и ЦСКА направиха реми в мач от Първа лига

Христо Бонински
Снимка: Милена Стойкова/БТА (ЛФ)
София,  
27.09.2025 22:00
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от 10-ия кръг на efbet Лига (Първа лига):

Локомотив (София) - ЦСКА (София) - 1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Йоанис Питас 43, 1:1 Георги Минчев 77-дузпа

Черно море (Варна) - Септември (София) - 1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Бертран Фурие 24, 1:1 Живко Атанасов 58

утре:
Спартак 1918 (Варна) - Славия (София)
Арда (Кърджали) - Ботев (Враца)
Лудогорец (Разград) - Монтана

в понеделник:
Берое (Стара Загора) - Добруджа (Добрич)

от петък:
Локомотив (Пловдив) - Левски (София) - 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Хуан Переа 33

от четвъртък:
Ботев (Пловдив) - ФК ЦСКА 1948 (София) - 1:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Фредерик Масиел 41, 1:1 Енок Куатенг 60, 1:2 Мамаду Диало 69

временно класиране:
 1. ЦСКА 1948          10   7  1  2  18:9   22 точки
 2. Левски              9   6  2  1  15:5   20
 3. Черно море         10   5  4  1  15:6   19
 4. Локомотив Пловдив  10   5  4  1  10:9   19
 5. Лудогорец           8   5  3  0  14:3   18
 6. Локомотив София    10   2  6  2  10:8   12
 7. Ботев Враца         9   2  5  2   7:7   11
 8. Монтана             9   3  2  4   7:13  11
 9. Спартак Варна       9   2  4  3  10:10  10
10. Берое               8   2  4  2   9:11  10
11. Арда Кърджали       9   2  3  4   9:10   9
12. ЦСКА               10   1  6  3   9:10   9
13. Добруджа            9   2  1  6   8:14   7
14. Ботев Пловдив       9   2  1  6   9:16   7
15. Септември София    10   2  1  7  10:22   7
16. Славия              9   1  2  5   9:16   6

/ХБ/

