Кремена Младенова
Новият треньор на ЦСКА Христо Янев: "Видях много слабости в играта"
снимка: Владимир Шоков/БТА (архив)
София,  
27.09.2025 22:17
 (БТА)

Новият старши треньор на ЦСКА Христо Янев отново не скри, че му предстои много работа след равенството - 1:1 срещу Локомотив София в десетия кръг на Първа лига.

"Според мен много неща не достигнаха. Далеч сме от играта, която ЦСКА трябва да показва. Видях много слабости в играта и е ясно, че трябва да свършим много работа. Това е отборът и ако искаме да променим резултатите, трябва да работим много", коментира Янев.

"След основните фактори са постоянството, липсата на самочувствие. Липсата на креативност също оказва голяма влияние. Има неща, които трябва да изчистим. Не мога да бъда доволен, когато не сме създали няколко ситуации, от които отборът да се възползва. Това, което днес видях, ме кара да си мисля, че трябва да върна самочувствието на отбора и футболистите да бъдат уверени в това, което правят", продължи наставникът на "червените".

Попитан за смяната на Брахими, Янев отговори: "Тя бе продиктувана от това, че за малкото време на терена той загуби почти всички топки и създаде повече проблеми на нас."

"Това кой носи капитанската лента няма толкова голяма значение. Все стъпва на терена и трябва с личната си отговорност да покаже, че е лидер. Лично за мен никога не е било толкова важно кой носи капитанската лента", категоричен бе Христо Янев.

"Чувствам голяма отговорност да променя онова, което се случва на терена. Трябва всички заедно да се обединим, за да променим нещата и да бъдем доволни от това, което виждаме. Няма значение какво предстои за тима, ние трябва да се готвим за това, което ни предстои. Ще се готвим за Лудогорец да бъдем по-добри от това, което представихме днес", завърши старши треньорът на ЦСКА.

