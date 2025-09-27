ЦСКА не спечели и при дебюта на Христо Янев, стигна само до равенство с Локомотив (София)

Локомотив (София) - ЦСКА - 1:1 (0:1)

голмайстори: 0:1 Йоанис Питас 43, 1:1 Георги Минчев 77-дузпа

София, стадион "Локомотив"

съдия - Красен Георгиев

асистенти - Красимир Атанасов, Владимир Ташков

жълти картони - Раян Бидунга, Божидар Кацаров (Локомотив), Джеймс Ето'о, Бруно Жордао (ЦСКА)

състави:

Локомотив: Мартин Величков, Реян Даскалов, Садио Дембеле, Раян Бидунга, Божидар Кацаров, Патрик-Габриел Галчев, Луан Шавиер (86 - Красимир Милошев), Диего Рапосо, Ангел Лясков, Спас Делев, Георги Минчев (86 - Кауе Карузо)

ЦСКА: Фьодор Лапоухов, Давид Пастор, Адриан Лапеня, Теодор Иванов, Анжело Мартино, Илиан Илиев (84 - Мохамед Брахими) (90+6 - Георги Чорбаджийски), Джеймс Ето'о (73 - Петко Панайотов), Бруно Жордао, Давид Сегер (84 - Кевин Додай), Йоанис Питас, Леандро Годой

Локомотив (София) и ЦСКА завършиха 1:1 при дебюта на Христо Янев начело на "червените". ЦСКА откри резултата чрез Йоанис Питас в края на първото полувреме, Георги Минчев изравни от дузпа четвърт час преди края на редовното време. Това беше дебютен гол на Минчев с фланелката на "железничарите". ЦСКА пък направи шесто равенство през сезона и има само една победа в актива си. Христо Янев стана десетият пореден треньор на ЦСКА, който не успя да започне с победа при дебюта си за отбора.

Новият треньор на ЦСКА Янев не направи сериозни промени в отбора, като остави капитанската лента на испанския защитник Адриен Лапеня и пусна двама българи в титулярния състав - Теодор Иванов и Илиан Илиев.

В 16-ата минута Годой пусна пас към Йоанис Питас, чийто удар бе блокиран. В 24-ата минута Спас Делев центрира отляво за "червено-черните", а Божидар Кацаров нанесе акробатичен удар, но високо над напречната греда.

В 28-ата минута Луан от "железничарите" нанесе силен шут от пряк свободен удар, който мина покрай десния стълб на Лапоухов. Веднага след това Спас Делев се възползва от грешка на Ето'о и стреля, като топката отново мина близо до десния стълб на вратата на гостите.

В 33-ата минута при бърза атака на ЦСКА Леандро Годой стреля опасно, като топката профуча покрай левия стълб на вратата на Мартин Величков.

В 38-ата минута Георги Минчев от Локомотив насочи във вратата топката с глава, но право в ръцете на Лапоухов. В ответната атака на ЦСКА при изпълнение на корнер Годой отклони топката, която бе избита със завиден рефлекс от Мартин Величков.

В 43-ата минута ЦСКА излезе напред в резултата. Илиан Илиев даде остър пас на Йоанис Питас, който в наказателното поле се обърна и стреля към вратата, като след рикошет топката промени траекторията си и стана неспасяема за Величков - 0:1.

В 62-рата минута Анжело Мартино от ЦСКА игра с ръка в наказателното поле, което предизвика реакция от домакините, но съдията Красен Георгиев не отсъди дузпа. Протестите доведоха до жълт картон на човек от щаба на Локомотив.

В 74-ата минута обаче съдията отсъди дузпа за "железничарите" за нарушение на Давид Пастор срещу Спас Делев. Преди да бъда изпълнен наказателния удар, Фьодор Лапоухов отиде при новия треньор на вратарите на "червените" Христо Митов, за да получи инструкции къде ще бъде нанесен ударът. Георги Минчев обаче изравни със силен шут в десния ъгъл на вратаря от Беларус.

В 80-ата минута Спас Делев отне топката на Лапеня и центрира, като Диего Рапосо успя да нанесе шут, но право във вратаря Лапоухов.

В 83-ата минута Давид Сегер от ЦСКА нанесе опасен удар покрай левия стълб на вратата на Величков.

В 92-рата минута резервата на Локомотив Карузо направи голям пропуск, останал непокрит в наказателното поле.

В 98-ата минута появилият се току-що в игра Георги Чорбаджийски направи пропуск за ЦСКА при игра с глава в наказателното поле.

Така Локомотив остана на шесто място в класирането с 12 точки, докато ЦСКА също запази 12-ата си позиция, като се изравни с Арда по 9 точки.