В Кърджали БЧК проведе учение за работа при бедствия със силите от единната спасителна система

Регионално учение за работа при бедствия проведоха със силите от единната спасителна система доброволните екипи на Българския Червен кръст (БЧК) от Кърджали, Пловдив, Пазарджик, Смолян и Хасково. Регионалният формат се осъществява за първи път. Целта на учението е да се подобри координацията и комуникацията между всички екипи в единната спасителна система, които работят на терен, както и самите екипи на БЧК също да подобрят взаимодействието си, каза Ромуалдас Каминскас от дирекция „Мениджмънт на бедствията“ към Националния съвет на БЧК

Разиграната ситуация бе възникнал пожар в манастирски комплекс „Св. Йоан Предтеча“ в Кърджали, с пострадали и нуждаещи се от различни видове помощ.

„Мястото на самата симулация не е случайно. Считаме, че малко или много, Господ винаги помага в такива ситуации и именно заради това то е емблематично“, каза Светломира Димитрова, директор на Секретариата на Областната структура на БЧК в Кърджали. Тя благодари на отец Николай Величков за възможността силите от единната спасителна система да използват обителта.

Сред участниците в практическото учение от Червения кръст имаше доброволци от младежката структура, от екипа за работа при бедствия, аварии и кризи (ДЕРБАК), „Екип 254“. Сред участниците бе и Петър Аджеларов, който повече от 20 години участва в редица акции на терен и който ръководи ДЕРБАК в Пловдив. По думите му е хубаво да има не само повече, а добре обучени доброволци. „Защото през последните години има един бум на доброволчеството в България, смело мога да го заявя, но е хубаво тези хора да работят координирано, да работят по единни критерии, за да могат да са максимално полезни и най-важно - да не се случва никога доброволец да пострада“, каза той.

В практическото учение с участието на "Пожарна безопасност и защита на населението", Център 112, Центърът за спешна медицинска помощ и Областната дирекция на МВР се включиха над 55 доброволци от БЧК.