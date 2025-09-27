Румънският здравен министър обяви мерки след смъртта на шест деца от вътреболнична инфекция в Яш

Румънският министър на здравеопазването Александру Рогобете обяви, че ще уволни ръководството на Дирекцията за обществено здраве в североизточния град Яш, след като в интензивното отделение на детската болница в града шест деца починаха от предполагаема вътреболнична инфекция, съобщава сайтът Хотнюз.

Министърът посети днес Детската болница "Св. Мария" в Яш, където бяха регистрирани смъртните случаи след заразяване на децата с бактерията Серация марцесценс (Serratia marcescens). Той не изключи и сезиране на прокуратурата за небрежност при изпълнение на служебните задължения.

Рогобете посочи, че общо девет деца са били заразени с бактерията, като шест от тях са починали. От останалите три деца едното е било прехвърлено в болница в Букурещ, а другите две са останали в Яш. Тестовете на всичките вече са отрицателни, добави министърът.

"В момента в болницата няма нито едно заразено дете. Нещата са под контрол. Интензивното отделение няма да приеме нито един нов пациент, докато не се направи дезинфекция (…) Има липса на прилагане на протоколите", обясни той.

Министърът критикува липсата на реакция на Дирекцията за обществено здраве в Яш и на болницата, които не са взели мерки още след появата на първите случаи. "Със сигурност щеше да се ограничи разпространението на инфекцията", добави той.

Според представител на болницата, цитиран от румънските медии, първият случай на заразяване е регистриран на 7 септември, а други шест - на 16 септември. Интензивното отделение обаче е било затворено едва на 24 септември, отбелязва Хотнюз.

Рогобете поиска също отстраняване на мениджъра на болница "Св. Мария" заради "твърде бавната реакция" и добави, че ако докладите на Корпуса за контрол и на Държавната здравна инспекция установят служебна небрежност, документацията ще бъде изпратена в Главната прокуратура.