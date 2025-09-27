"Доволни сме, дойдохме тук да не загубим", каза треньорът на Септември Стамен Белчев след равенството с Черно море

Изказване на треньора на Септември Стамен Белчев след срещата от 10-ия кръг на Първа лига между Черно море и столичния тим, завършила 1:1.

Стамен Белчев (треньор на Септември) – „На нас ни беше ясно, че излизаме да играем на негостоприемен терен, какъвто е „Тича“, срещу един много добър отбор и добър треньор, разбира се. Доволни сме. Дойдохме тук да не загубим, в интерес на истината. Ако трябва да бъда коректен – излязохме за победа и бяхме малко по-агресивни през първото полувреме.

През второто полувреме действията на противника ни накараха да се приберем близко до нашия вратар, което улесняваше отбора на Черно море и по този начин ситуациите бяха пред нашата врата. Но се радвам за точката след предния мач, в който беше с недобър резултат.

Ключовото да си тръгнем с точка е, че в повече случаи бяхме компактни, справихме се с центриранията на противника и с това, което Черно море правеше когато имаше възможност да се включи с човек от втора позиция между краен защитник и централен защитник. На полувремето коригирахме това, да, през второто полувреме пак я получаваха тази топка, но не беше зад защитата. Просто нашият централен защитник прехващаше този и затваряше коридора, което беше проблем за нас през първото полувреме.

Ние показахме добри игри, но не взехме точки. Искам от моите футболистите вече да спрат с романтичния футбол, за момента за нас най-важното е да имаме точки и да се успокоим малко и да не гледаме класирането, защото десет отбора сме събрани в три-четири-пет точки. Както сега сме последни, след един-два кръга можем да сме на седмо-осмо или десето място… Не е важно да гледаме класирането, важното е да играем футбол и да го играем със страст, да има от това, което ни носи удовлетворение, дори да загубим. Когато виждаш, че дадат всичко от себе си да ги поздравиш, а не да излизаме, да се разходим, както предния мач – стоим далеч от противника, не сме агресивни, когато имаме топката – нямаме идеи, тогава вече те разочароват. През тази седмица работихме върху това, ме с качествата, които имат футболистите, ние сме длъжници на клуба и трябва да имаме още точки.“