Черно море и Септември поделиха по точка в мач от десетия кръг на Първа лига

Първенство на България по футбол, срещи от 10-ия кръг на efbet Лига (Първа лига):

Черно море (Варна) - Септември (София) - 1:1 (0:1) голмайстори: 0:1 Бертран Фурие 24, 1:1 Живко Атанасов 58 по-късно днес: Локомотив (София) - ЦСКА (София) в неделя: Спартак 1918 (Варна) - Славия (София) Арда (Кърджали) - Ботев (Враца) Лудогорец (Разград) - Монтана в понеделник: Берое (Стара Загора) - Добруджа (Добрич) от петък: Локомотив (Пловдив) - Левски (София) - 1:0 (1:0) голмайстор: 1:0 Хуан Переа 33 от четвъртък: Ботев (Пловдив) - ФК ЦСКА 1948 (София) - 1:2 (0:1) голмайстори: 0:1 Фредерик Масиел 41, 1:1 Енок Куатенг 60, 1:2 Мамаду Диало 69 временно класиране: 1. ЦСКА 1948 10 7 1 2 18:9 22 точки 2. Левски 9 6 2 1 15:5 20 3. Черно море 10 5 4 1 15:6 19 4. Локомотив Пловдив 10 5 4 1 10:9 19 5. Лудогорец 8 5 3 0 14:3 18 6. Локомотив София 9 2 5 2 9:7 11 7. Ботев Враца 9 2 5 2 7:7 11 8. Монтана 9 3 2 4 7:13 11 9. Спартак Варна 9 2 4 3 10:10 10 10. Берое 8 2 4 2 9:11 10 11. Арда Кърджали 9 2 3 4 9:10 9 12. ЦСКА 9 1 5 3 8:9 8 13. Добруджа 9 2 1 6 8:14 7 14. Ботев Пловдив 9 2 1 6 9:16 7 15. Септември София 10 2 1 7 10:22 7 16. Славия 9 1 2 5 9:16 6