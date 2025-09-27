Треньорът на Реал Мадрид Шаби Алонсо: "Не се представихме на обичайното си ниво"

Подробно търсене

снимка: AP Photo/Alberto Saiz
Мадрид,  
27.09.2025 23:09
 (БТА)

Старши треньорът на Реал Мадрид Шаби Алонсо призова отбора да се поучи от поражението с 2:5 от Атлетико Мадрид - резултат, който той определи като едновременно болезнен и заслужен.

Загубата беше първата за Реал през сезона в Ла Лига и първият път от 75 години, в който Атлетико отбелязва пет гола срещу градския си съперник.

Алонсо призна, че тимът му не е достигнал обичайните си стандарти. "Трябва да си направим изводи, защото сезонът продължава. Заслужена загуба... липсваше ни отборна игра. Загуба, която боли, да", заяви той, цитиран от агенция ДПА.

Въпреки неуспеха, Шаби Алонсо вярва, че резултатът може да има и положителна страна. "Това може би ще бъде полезно за бъдещето. Като цяло лош мач, заслужена загуба", повтори той.

"Обяснението е, че не се представихме на обичайното си ниво. И това боли, но трябва да е болка, която да използваме позитивно. Липсваха ни интензивност и концентрация. Имахме идея, но трябва да я анализираме допълнително. Не се конкурирахме достатъчно - поне не на нивото, необходимо за тези мачове и срещу такива противници", продължи наставникът на Реал Мадрид.

Обръщайки се към феновете, Алонсо, който пое Реал Мадрид през май, когато Карло Анчелоти застана начело на националния отбор на Бразилия, призова за търпение и устойчивост.

"Като част от процеса на прогрес и развитие, ще има трудни дни. Важно е как ще реагираме", завърши той.

