Атлетико Мадрид постигна категорична победа, вкарвайки пет гола срещу Реал Мадрид в голямото столично дерби на Ла Лига

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Manu Fernandez
Мадрид,  
27.09.2025 19:31
 (БТА)

Атлетико Мадрид победи Реал Мадрид с 5:2 като домакин в голямото столично дерби в седмия кръг на Ла Лига. Атлетико продължава да няма загуба от Реал в испанския шампионат от последните два сезона, а освен това нанесе първо поражение на именития си съперник от началото на сезона.

След шест поредни победи и само три допуснати гола, сега футболистите на Реал Мадрид получиха цели пет във вратата си.

Реал остава начело във временното класиране в Ла Лига с 18 точки, на 2 пред втория Барселона, който обаче е с мач по-малко. Атлетико излезе на четвърта позиция с 12 точки в актива си.

Две попадения за домакините реализира аржентинският национал Хулиан Алварес, а французинът Антоан Гризман прекъсна головата си суша в първенството с последното попадение в двубоя.

Атлетико Мадрид поведе в 14-ата минута благодарение на Робин Льо Норман, който се разписа за 1:0 от трудна позиция.

Реал Мадрид изравни в 25-ата минута чрез Килиан Мбапе, който се възползва от чудесно подаване на Арда Гюлер и направи резултата 1:1. Впоследствие Гюлер изведе гостите напред в 36-ата минута след удобен пас от Винисиус Жуниор.

Домакините можеха да изравнят в 39-ата минута, но Алварес удари греда след мощен изстрел, а в 44-ата попадение на Атлетико Мадрид не бе зачетено заради игра с ръка на Клеман Ленгле.

Футболистите на Атлетико все пак ликуваха с втори гол в третата минута на добавеното време на първото полувреме, когато Александър Сьорлот реализира с глава за 2:2.

В 50-ата минута Хулиан Алварес отбеляза първия си гол в мача, след като не сгреши при дузпа за Атлетико, отсъдена за нарушение на Арда Гюлер, а в 64-ата аржентинският национал отново бе точен за 4:2 със страхотно изпълнение от свободен удар извън границата на наказателното поле.

Гризман оформи крайното 5:2 в четвъртата минута на добавеното време на срещата.

Първенство на Испания по футбол, мачове от седмия кръг в Ла Лига:

Атлетико Мадрид - Реал Мадрид - 5:2
Хетафе - Леванте              - 1:1

по-късно днес:
Майорка - Алавес
Виляреал - Атлетик Билбао

в неделя:
Райо Валекано - Севиля
Елче - Селта Виго
Барселона - Реал Сосиедад
Бетис - Осасуна

в понеделник:
Валенсия - Реал Овиедо

от петък:
Жирона - Еспаньол             - 0:0

*Реал Мадрид е лидер във временното класиране с 18 точки, следван от Барселона с 16, Виляреал с 13, Атлетико Мадрид 12 и други.

Към 20:52 на 27.09.2025 Новините от днес

