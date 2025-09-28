Барселона излезе начело в Ла Лига след успех над Реал Сосиедад, Ламин Ямал се завърна с асистенция

Барселона постигна четвърта поредна победа в испанското футболно първенство, след като спечели домакинството си срещу Реал Сосиедад с 2:1 в среща от седмия кръг. Каталунският гранд се изкачи на върха във временното класиране, измествайки досегашния лидер Реал Мадрид, като събра 19 точки - с 1 повече от мадридчани.

Реал Сосиедад записа четвърта загуба в последните си пет двубоя и се намира на 17-а позиция с 5 точки в актива си.

В игра за домакините се завърна младата звезда на световния футбол Ламин Ямал, който лекуваше контузия. Ямал влезе на терена в 58-ата минута и само една по-късно асистира на Роберт Левандовски от дясно по атаката на Барселона за победния гол за 2:1.

Преди това Алваро Одриосола даде преднина на гостите в 31-ата минута.

Барселона изравни чрез Жюл Кунде, който бе точен в 43-ата минута, възползвайки се от удобно центриране от корнер на Маркъс Рашфорд.

Самият Рашфорд бе близо до попадение в десетата минута, но вратарят на Реал Сосиедад Алекс Ремиро реагира навреме. Малко по-късно Педри пропусна възможност за изравнително попадение в 39-ата минута, когато защитник на гостите изчисти топката от голлинията. Руни Барджи също не успя да преодолее Ремиро в 42-ата минута.

Барселона имаше още шансове за гол в лицето на Дани Олмо и Маркъс Рашфорд в последните 20 минути на двубоя, а в 74-ата Ламин Ямал прати топката във вратата на Реал Сосиедад, но попадението не бе зачетено заради засада.

Гостите също пропиляха възможности да се разпишат отново, като в 84-ата минута Такефуса Кубо удари греда, а малко след това и Левандовски направи същото за каталунците.

Първенство на Испания по футбол, мачове от седмия кръг в Ла Лига:

Барселона - Реал Сосиедад - 2:1 Райо Валекано - Севиля - 0:1 Елче - Селта Виго - 2:1 по-късно днес: Бетис - Осасуна в понеделник: Валенсия - Реал Овиедо от събота: Виляреал - Атлетик Билбао - 1:0 Майорка - Алавес - 1:0 Атлетико Мадрид - Реал Мадрид - 5:2 Хетафе - Леванте - 1:1 от петък: Жирона - Еспаньол - 0:0

*Лидер във временното класиране е Барселона с 19 точки, следван от Реал Мадрид с 18 Виляреал с по 16, Елче с 13, Атлетико Мадрид и Еспаньол с по 12 и други.