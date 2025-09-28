Подробно търсене

Барселона излезе начело в Ла Лига след успех над Реал Сосиедад, Ламин Ямал се завърна с асистенция

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Joan Monfort
Барселона,  
28.09.2025 21:33
 (БТА)

Барселона постигна четвърта поредна победа в испанското футболно първенство, след като спечели домакинството си срещу Реал Сосиедад с 2:1 в среща от седмия кръг. Каталунският гранд се изкачи на върха във временното класиране, измествайки досегашния лидер Реал Мадрид, като събра 19 точки - с 1 повече от мадридчани.

Реал Сосиедад записа четвърта загуба в последните си пет двубоя и се намира на 17-а позиция с 5 точки в актива си.

В игра за домакините се завърна младата звезда на световния футбол Ламин Ямал, който лекуваше контузия. Ямал влезе на терена в 58-ата минута и само една по-късно асистира на Роберт Левандовски от дясно по атаката на Барселона за победния гол за 2:1.

Преди това Алваро Одриосола даде преднина на гостите в 31-ата минута.

Барселона изравни чрез Жюл Кунде, който бе точен в 43-ата минута, възползвайки се от удобно центриране от корнер на Маркъс Рашфорд.

Самият Рашфорд бе близо до попадение в десетата минута, но вратарят на Реал Сосиедад Алекс Ремиро реагира навреме. Малко по-късно Педри пропусна възможност за изравнително попадение в 39-ата минута, когато защитник на гостите изчисти топката от голлинията. Руни Барджи също не успя да преодолее Ремиро в 42-ата минута.

Барселона имаше още шансове за гол в лицето на Дани Олмо и Маркъс Рашфорд в последните 20 минути на двубоя, а в 74-ата Ламин Ямал прати топката във вратата на Реал Сосиедад, но попадението не бе зачетено заради засада.

Гостите също пропиляха възможности да се разпишат отново, като в 84-ата минута Такефуса Кубо удари греда, а малко след това и Левандовски направи същото за каталунците.

Първенство на Испания по футбол, мачове от седмия кръг в Ла Лига:

Барселона - Реал Сосиедад      - 2:1
Райо Валекано - Севиля         - 0:1
Елче - Селта Виго              - 2:1 

по-късно днес:
Бетис - Осасуна

в понеделник:
Валенсия - Реал Овиедо

от събота:
Виляреал - Атлетик Билбао     - 1:0
Майорка - Алавес              - 1:0
Атлетико Мадрид - Реал Мадрид - 5:2
Хетафе - Леванте              - 1:1

от петък:
Жирона - Еспаньол             - 0:0

*Лидер във временното класиране е Барселона с 19 точки, следван от Реал Мадрид с 18 Виляреал с по 16, Елче с 13, Атлетико Мадрид и Еспаньол с по 12 и други.

/КМ/

Свързани новини

28.09.2025 19:18

Елче надигра Селта Виго и влезе в Топ 4 на Ла Лига

Елче победи Селта Виго с 2:1 в домакинския си мач от седмия кръг на испанската Ла Лига. Андре Силва откри резултата за Елче в 18-ата минута, като получи пас в наказателното поле и с премерен удар в левия долен ъгъл изведе домакините напред. Селта
28.09.2025 17:14

Севиля се наложи над Райо Валекано в Ла Лига, домакините завършиха мача с десет души

Отборът на Севиля победи Райо Валекано при гостуването си в Мадрид с 1:0. Победното попадение за андалусийците вкара Акор Адамс в 87-ата минута след асистенция на Хосе Анхел Кармона. Тимът на Райо Валекано се изнерви в края на мача заради неумението
28.09.2025 14:25

Дани Карвахал няма да играе около месец за Реал Мадрид заради контузия

Капитанът Дани Карвахал е получил контузия в прасеца и ще отсъства поне четири седмици от игра за испанския футболен клуб Реал Мадрид, съобщава агенция Ройтерс. Той игра в седем от последните осем мача на отбора, но бе заменен при загубата с 2:5
28.09.2025 09:15

Виляреал записа минимална победа над Атлетик Билбао в мач от ЛаЛига

Резервата Алберто Молейро изведе Виляреал до победа с 1:0 срещу Атлетик Билбао в мач от седмия кръг на испанското първенство по футбол. Така "жълтата подводница" се изравни на второто място с Барселона, който може да оглави класирането днес при
27.09.2025 21:29

Майорка спечели домакинството си срещу Алавес в испанската Ла Лига

Отборът на Майорка победи Алавес с 1:0 като домакин в двубой от седмия кръг в испанското футболно първенство. Успехът бе първи за Майорка от началото на сезона, като тимът заема 18-о място във временното класиране с 5 точки, докато Алавес допусна
27.09.2025 19:31

Атлетико Мадрид постигна категорична победа, вкарвайки пет гола срещу Реал Мадрид в голямото столично дерби на Ла Лига

Атлетико Мадрид победи Реал Мадрид с 5:2 като домакин в голямото столично дерби в седмия кръг на Ла Лига. Атлетико продължава да няма загуба от Реал в испанския шампионат от последните два сезона
27.09.2025 15:37

Ханзи Флик обяви, че Ламин Ямал ще се върне за Барселона в мача срещу Реал Сосиедад

Четири дни преди дербито в Шампионската лига срещу носителя на трофея Пари Сен Жермен треньорът на Барселона Ханзи Флик обяви, че младата звезда на тима Ламин Ямал, който отсъстваше в последните две седмици, ще се завърне на терена в мача срещу Реал

Към 22:55 на 28.09.2025 Новините от днес

