Ханзи Флик обяви, че Ламин Ямал ще се върне за Барселона в мача срещу Реал Сосиедад

Четири дни преди дербито в Шампионската лига срещу носителя на трофея Пари Сен Жермен треньорът на Барселона Ханзи Флик обяви, че младата звезда на тима Ламин Ямал, който отсъстваше в последните две седмици, ще се завърне на терена в мача срещу Реал Сосиедад в неделя, предаде АФП.

"Дали ще бъде сред титулярите или на пейката, ще изиграе няколко минути", обеща германския специалист за 18-годишния европейски шампион който пропусна последните 4 срещи на Барса заради лека контузия в областта на слабините. "Всички сме убедени, че сега е добрият момент за него да се върне. Щастливи сме, че той е опция за нас за утрешния мач", коментира Флик.

Бившият треньор на Байерн Мюнхен трябва да изгради състава си в следващите мачове без бразилеца Рафиня, националите Гави и Фермин Лопес, както и вратарите Жоан Гарсия и Марк-Андре тер Щеген, като отново ще наложи на ветерана Войчех Шченсни на вратата.

"Сега Тек (б. а. - Шченсни) се завръща. Като видите последния сезон, във втората половина спечелихме почти всички мачове. Спечелихме три трофея с него. Той е фантастичен вратар и фантастичен човек. Нямам никакво съмнение", увери Флик за полския вратар на 35 години.