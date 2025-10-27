Подробно търсене

Челси обмисля привличането на вратаря на Барселона Марк-Андре тер Щеген под наем през януари

Кремена Младенова
Челси обмисля привличането на вратаря на Барселона Марк-Андре тер Щеген под наем през януари
Челси обмисля привличането на вратаря на Барселона Марк-Андре тер Щеген под наем през януари
снимка: AP Photo/Bernat Armangue
Барселона,  
27.10.2025 15:28
 (БТА)

Челси обмисля сензационен трансфер на вратара на Барселона Марк-Андре тер Щеген, твърди телевизия Sky Sports, търсейки начини да подсили състава си на тази позиция. "Сините" от Лондон искат да добавят опит и лидерство на вратарския пост и вярват, че Тер Щеген може да бъде решението за проблемите на отбора.

Германецът загуби титулярното си място, а решението на Барселона да похарчи 25 милиона евро за 24-годишния Жоан Гарсия предизвика вътрешни търкания, тъй като Тер Щеген приел трансфера като декларация, че неговата ерата му е приключила.

След като претърпя операция на гърба по-рано през лятото, германският вратар изненада клуба, като публикува информация за контузията в социалните платформи, без да уведоми медицинския отдел на Барселона. Това беше възприето като липса на професионализъм от ръководството. Марк-Андре тер Щеген дори бе лишен за кратко от капитанската лента, но малко по-късно тя му бе върната.

Освен Тер Щеген, шефовете на Челси обмислят и евентуалното привличане на вратаря на Милан Майк Меня, но изборът може да зависи най-вече от конкретния период, тъй като наемът на Тер Щеген може да бъде осъществен още през януари, а Менян е планиран като ново попълнение в дългосрочен план.

/КМ/

Свързани новини

25.10.2025 16:38

Барселона ще играе без Рафиня срещу Реал Мадрид, потвърди помощник-треньорът на испанския шампион Маркус Зорг

Барселона ще се изправи срещу лидера в Примера дивисион Реал Мадрид в неделното Ел Класико без бразилския си нападател Рафиня, потвърди в събота помощник-треньорът на шампионите Маркус Зорг.
27.09.2025 15:37

Ханзи Флик обяви, че Ламин Ямал ще се върне за Барселона в мача срещу Реал Сосиедад

Четири дни преди дербито в Шампионската лига срещу носителя на трофея Пари Сен Жермен треньорът на Барселона Ханзи Флик обяви, че младата звезда на тима Ламин Ямал, който отсъстваше в последните две седмици, ще се завърне на терена в мача срещу Реал
17.09.2025 21:28

Ханзи Флик очаква Маркъс Рашфорд да замести по адекватен начин контузения Ламин Ямал

Старши треньорът Ханзи Флик очаква Маркъс Рашфорд да замести адекватно отсъстващия Ламин Ямал в първия мач на каталунците от Шампионската лига по футбол срещу Нюкасъл, пише агенция Ройтерс. Звездата на каталунците получи контузия в мачовете на
09.08.2025 08:38

Отборът на Барселона върна капитанската лента на вратаря Марк-Андре тер Щеген

"Решението за операция беше взето след консултация с медицински специалисти и напълно одобрено от клуба", написа Тер Щеген в Инстаграм, ден след като беше лишен от капитанска лента на клуба.
06.08.2025 13:13

Тер Щеген отказа да подпише медицински протокол, с което да помогне на Барселона за новите футболисти

Вратарят на Барселона Марк-Андре тер Щеген очевидно няма да играе повече за отбора, след като отказа да подпише медицинския доклад след операцията си на гърба, с което да помогне на клуба да картотекира новите си попълнения, пишат медиите в

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:42 на 27.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация