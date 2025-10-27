Челси обмисля привличането на вратаря на Барселона Марк-Андре тер Щеген под наем през януари

Челси обмисля сензационен трансфер на вратара на Барселона Марк-Андре тер Щеген, твърди телевизия Sky Sports, търсейки начини да подсили състава си на тази позиция. "Сините" от Лондон искат да добавят опит и лидерство на вратарския пост и вярват, че Тер Щеген може да бъде решението за проблемите на отбора.

Германецът загуби титулярното си място, а решението на Барселона да похарчи 25 милиона евро за 24-годишния Жоан Гарсия предизвика вътрешни търкания, тъй като Тер Щеген приел трансфера като декларация, че неговата ерата му е приключила.

След като претърпя операция на гърба по-рано през лятото, германският вратар изненада клуба, като публикува информация за контузията в социалните платформи, без да уведоми медицинския отдел на Барселона. Това беше възприето като липса на професионализъм от ръководството. Марк-Андре тер Щеген дори бе лишен за кратко от капитанската лента, но малко по-късно тя му бе върната.

Освен Тер Щеген, шефовете на Челси обмислят и евентуалното привличане на вратаря на Милан Майк Меня, но изборът може да зависи най-вече от конкретния период, тъй като наемът на Тер Щеген може да бъде осъществен още през януари, а Менян е планиран като ново попълнение в дългосрочен план.