Подробно търсене

Ханзи Флик очаква Маркъс Рашфорд да замести по адекватен начин контузения Ламин Ямал

Ивайло Георгиев
Ханзи Флик очаква Маркъс Рашфорд да замести по адекватен начин контузения Ламин Ямал
Ханзи Флик очаква Маркъс Рашфорд да замести по адекватен начин контузения Ламин Ямал
Ямал (вляво) получи контузията по време на мачовете с България и Турция / Снимка: Никола Узунов/БТА (ПК)
Нюкасъл,  
17.09.2025 21:28
 (БТА)

Старши треньорът Ханзи Флик очаква Маркъс Рашфорд да замести адекватно отсъстващия Ламин Ямал в първия мач на каталунците от Шампионската лига по футбол срещу Нюкасъл, пише агенция Ройтерс. Звездата на каталунците получи контузия в мачовете на националния отбор на Испания срещу България и Турция.  

Рашфорд записа асистенция при победата с 6:0 срещу Валенсия в неделя и представянето му не остана незабелязано от старши треньора на Барса. 

"Следя представянето на Маркъс още от първите му дни с мъжкия отбор на Манчестър Юнайтед. Винаги съм се възхищавал на неговия талант. Той има добра скорост и е отличен в ситуациите един на един. Завършващият му удар също е невероятен. Харесва ми и това, което виждам от него при нас. Знам, че той има потенциал и за повече", каза Флик, цитиран от Ройтерс. 

Ямал, който започна сезона с два гола и две асистенции, най-вероятно ще пропусне и двубоя с Хетафе през уикенда. Барселона е и без Алехандро Балде и Гави, а Марк-Андре тер Щеген е дългосрочно контузен. Френки де Йонг вече е готов за игра. 

"Знаете, че Ламин ще пропусне двубоя с Нюкасъл, а може би и този с Хетафе в неделя. Ние обаче сме силен отбор и на неговата позиция имаме Маркъс Рашфорд. Ако някой в нападение не може да играе, друг поема отговорност. Той направи именно това в неделя срещу Валенсия", каза още Флик. 

/ГК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:34 на 17.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация