Ханзи Флик очаква Маркъс Рашфорд да замести по адекватен начин контузения Ламин Ямал

Старши треньорът Ханзи Флик очаква Маркъс Рашфорд да замести адекватно отсъстващия Ламин Ямал в първия мач на каталунците от Шампионската лига по футбол срещу Нюкасъл, пише агенция Ройтерс. Звездата на каталунците получи контузия в мачовете на националния отбор на Испания срещу България и Турция.

Рашфорд записа асистенция при победата с 6:0 срещу Валенсия в неделя и представянето му не остана незабелязано от старши треньора на Барса.

"Следя представянето на Маркъс още от първите му дни с мъжкия отбор на Манчестър Юнайтед. Винаги съм се възхищавал на неговия талант. Той има добра скорост и е отличен в ситуациите един на един. Завършващият му удар също е невероятен. Харесва ми и това, което виждам от него при нас. Знам, че той има потенциал и за повече", каза Флик, цитиран от Ройтерс.

Ямал, който започна сезона с два гола и две асистенции, най-вероятно ще пропусне и двубоя с Хетафе през уикенда. Барселона е и без Алехандро Балде и Гави, а Марк-Андре тер Щеген е дългосрочно контузен. Френки де Йонг вече е готов за игра.

"Знаете, че Ламин ще пропусне двубоя с Нюкасъл, а може би и този с Хетафе в неделя. Ние обаче сме силен отбор и на неговата позиция имаме Маркъс Рашфорд. Ако някой в нападение не може да играе, друг поема отговорност. Той направи именно това в неделя срещу Валенсия", каза още Флик.