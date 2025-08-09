Отборът на Барселона върна капитанската лента на вратаря Марк-Андре тер Щеген

Испанският футболен клуб Барселона върна капитанската лента на вратаря на отбора и на националния тим на Германия Марк-Андре тер Щеген, след като играчът подписа медицинския доклад за операцията на гърба, която претърпя, съобщава Ройтерс.

"Барселона обявява, че Тер Щеген е дал разрешение на медицинската служба на клуба да обработи медицинския доклад след претърпяната от него операция. Дисциплинарното дело се счита за приключено и на играча незабавно ще бъде върната капитанската лента", се казва в изявление на клуба.

На 6 август Барселона отне капитанската лента на Тер Щеген поради отказа му да подпише медицинския доклад. Вратарят претърпя операция на гърба, възстановяването от която ще отнеме около три месеца. В същото време германецът отказа да подпише медицинския доклад, който Барселона можеше да изпрати до медицинската комисия на испанското първенство. Ако процесът на възстановяване беше оценен на четири месеца, клубът можеше да регистрира друг вратар за сезона - Жоан Гарсия, който беше привлечен от Еспаньол.

Испанскияя вестник "Мундо Депортиво" обяви, че Тер Щеген е ядосан на Барселона, защото треньорският щаб умишлено го е държал извън терена в края на миналия сезон, за да избегне изплащането на 3,5 милиона евро бонуси за участие в определен брой мачове. Вчера вратарят публикува изявление в профилите си в социалните мрежи, в което изрази надежда за конструктивно решение на проблема.

Марк-Андре тер Щеген обяви, че операцията на гърба му и графикът за възстановяване са били напълно одобрени от испанския шампион.

Тримесечният период на лечение на 33-годишния германец създаде неочаквано главоболие за Барселона, която се надяваше да използва контузията му, за да облекчи ограниченията си за финансов феърплей съгласно правилата на Ла Лига.

"Решението за операция беше взето след консултация с медицински специалисти и напълно одобрено от клуба", написа Тер Щеген в Инстаграм, ден след като беше лишен от капитанска лента на клуба.

"Освен това, публично обявих минималното време за възстановяване, от което ще се нуждая след това, което ми беше съобщено от повечето уважавани специалисти и винаги в координация с клуба", добави той.

33-годишният страж играе за Барселона от 2014-а. С тима той има 422 мача във всички турнири, в които успя да не допусне гол 175 пъти. Вратарят спечели титлата и Купата на Испания шест пъти, Суперкупата на Испания два пъти, Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство по веднъж. С националния отбор на Германия завоюва Купата на конфедерациите през 2017 година и е бронзов медалист от Европейското първенство 2016.