Барселона ще играе без Рафиня срещу Реал Мадрид, потвърди помощник-треньорът на испанския шампион Маркус Зорг

Барселона ще се изправи срещу лидера в Примера дивисион Реал Мадрид в неделното Ел Класико без бразилския си нападател Рафиня, потвърди в събота помощник-треньорът на шампионите Маркус Зорг.

28-годишният Рафиня, който не се е възстановил от контузия на мускула на крака, се присъединява към множество отсъстващи известни играчи, включително Дани Олмо, Роберт Левандовски, Гави и вратарите Жоан Гарсия и Марк-Андре тер Стеген.

С 10 футболисти, отсъстващи от игра от август, кризата в Барса остави състава силно изтощен преди един от най-важните мачове през сезона. Каталунците остават оптимисти, че могат да разчитат на ключовите си играчи Феран Торес, Жул Кунде, Андреас Кристенсен и Френки де Йонг, които участваха в съботната тренировка на отбора.

"Рафиня би липсвал на всеки отбор, но това е ситуацията. Той е контузен. Ще видим дали Феран (Торес) ще започне, ще решим утре. Жул Кунде също тренира тази сутрин и може да играе. Все още нямам представа за стартовия състав", каза Зорг на пресконференция.

Старши треньорът на Барса Ханзи Флик получи червен картон в двубоя срещу Жирона миналата седмица и няма да бъде на резервната скамейка на каталунците утре.

"Флик винаги ще ни липсва, защото е една от най-важните части от състава. Присъствието му ни дава увереност. Той винаги е позитивен, мотивиран и оказва положително влияние. Сега ще бъде чест да водя тима, очаква ни много труден мач. Дано покажем нашите силни страни. Реал Мадрид пристигна голям напредък през миналата кампания", каза още Зорг пред медиите.

Барселона се радва на четири поредни победи над Реал в три турнира миналия сезон, отбелязвайки общо 16 гола.