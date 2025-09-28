Севиля се наложи над Райо Валекано в Ла Лига, домакините завършиха мача с десет души

Отборът на Севиля победи Райо Валекано при гостуването си в Мадрид с 1:0. Победното попадение за андалусийците вкара Акор Адамс в 87-ата минута след асистенция на Хосе Анхел Кармона.

Тимът на Райо Валекано се изнерви в края на мача заради неумението си да стигне поне до изравняването, като резервата Серхио Камейо получи директен червен картон в осмата минута на добавеното време.

Севиля се изкачи на осмо място в класирането с 10 точки, докато Райо Валекано е на 15-а позиция с пет точки.

Първенство на Испания по футбол, мачове от седмия кръг в Ла Лига:

Райо Валекано - Севиля - 0:1 по-късно днес: Елче - Селта Виго Барселона - Реал Сосиедад Бетис - Осасуна в понеделник: Валенсия - Реал Овиедо от събота: Виляреал - Атлетик Билбао - 1:0 Майорка - Алавес - 1:0 Атлетико Мадрид - Реал Мадрид - 5:2 Хетафе - Леванте - 1:1 от петък: Жирона - Еспаньол - 0:0 *Реал Мадрид е лидер във временното класиране с 18 точки, следван от Барселона и Виляреал с по 16, Атлетико Мадрид и Еспаньол с по 12 и други.