Христо Бонински
Севиля се наложи над Райо Валекано в Ла Лига, домакините завършиха мача с десет души
Снимка: AP Photo/Jose Breton
Мадрид,  
28.09.2025 17:14
 (БТА)

Отборът на Севиля победи Райо Валекано при гостуването си в Мадрид с 1:0. Победното попадение за андалусийците вкара Акор Адамс в 87-ата минута след асистенция на Хосе Анхел Кармона.

Тимът на Райо Валекано се изнерви в края на мача заради неумението си да стигне поне до изравняването, като резервата Серхио Камейо получи директен червен картон в осмата минута на добавеното време.

Севиля се изкачи на осмо място в класирането с 10 точки, докато Райо Валекано е на 15-а позиция с пет точки. 

Първенство на Испания по футбол, мачове от седмия кръг в Ла Лига:

Райо Валекано - Севиля         - 0:1

по-късно днес:
Елче - Селта Виго
Барселона - Реал Сосиедад
Бетис - Осасуна

в понеделник:
Валенсия - Реал Овиедо

от събота:
Виляреал - Атлетик Билбао     - 1:0
Майорка - Алавес              - 1:0
Атлетико Мадрид - Реал Мадрид - 5:2
Хетафе - Леванте              - 1:1

от петък:
Жирона - Еспаньол             - 0:0

*Реал Мадрид е лидер във временното класиране с 18 точки, следван от Барселона и Виляреал с по 16, Атлетико Мадрид и Еспаньол с по 12 и други.

/ХБ/

Към 18:20 на 28.09.2025 Новините от днес

