Елче надигра Селта Виго и влезе в Топ 4 на Ла Лига

Елче победи Селта Виго с 2:1 в домакинския си мач от седмия кръг на испанската Ла Лига.

Андре Силва откри резултата за Елче в 18-ата минута, като получи пас в наказателното поле и с премерен удар в левия долен ъгъл изведе домакините напред.

Селта успя да изравни след само четири минута, като се разписа испанският национал Борха Игласиас, който бе най-съобразителен пред вратата на Елче.

В началото на второто полувреме съдията Гийермо Куадра отсъди дузпа за Елче за игра с ръка в наказателното поле. Рафа Мир пропусна наказателния удар, който бе спасен от вратаря Йонуц Раду.

В 68-ата минута Джон Доналд отново изведе Елче напред, след като направи добавка при разбъркване.

Така Елче влезе в Топ 4, като има вече 13 точки. Селта Виго е на 17-а позиция само с 5.



Първенство на Испания по футбол, мачове от седмия кръг в Ла Лига:

Райо Валекано - Севиля - 0:1 Елче - Селта Виго - 2:1 по-късно днес: Барселона - Реал Сосиедад Бетис - Осасуна в понеделник: Валенсия - Реал Овиедо от събота: Виляреал - Атлетик Билбао - 1:0 Майорка - Алавес - 1:0 Атлетико Мадрид - Реал Мадрид - 5:2 Хетафе - Леванте - 1:1 от петък: Жирона - Еспаньол - 0:0 *Реал Мадрид е лидер във временното класиране с 18 точки, следван от Барселона и Виляреал с по 16, Елче с 13, Атлетико Мадрид и Еспаньол с по 12 и други.