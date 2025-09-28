Подробно търсене

Елче надигра Селта Виго и влезе в Топ 4 на Ла Лига

Христо Бонински
Снимка: AP Photo/Alberto Saiz
Елче,  
28.09.2025 19:18
 (БТА)

Елче победи Селта Виго с 2:1 в домакинския си мач от седмия кръг на испанската Ла Лига.

Андре Силва откри резултата за Елче в 18-ата минута, като получи пас в наказателното поле и с премерен удар в левия долен ъгъл изведе домакините напред.

Селта успя да изравни след само четири минута, като се разписа испанският национал Борха Игласиас, който бе най-съобразителен пред вратата на Елче.

В началото на второто полувреме съдията Гийермо Куадра отсъди дузпа за Елче за игра с ръка в наказателното поле. Рафа Мир пропусна наказателния удар, който бе спасен от вратаря Йонуц Раду.

В 68-ата минута Джон Доналд отново изведе Елче напред, след като направи добавка при разбъркване.

Така Елче влезе в Топ 4, като има вече 13 точки. Селта Виго е на 17-а позиция само с 5. 


Първенство на Испания по футбол, мачове от седмия кръг в Ла Лига:

Райо Валекано - Севиля         - 0:1
Елче - Селта Виго              - 2:1 

по-късно днес:
Барселона - Реал Сосиедад
Бетис - Осасуна

в понеделник:
Валенсия - Реал Овиедо

от събота:
Виляреал - Атлетик Билбао     - 1:0
Майорка - Алавес              - 1:0
Атлетико Мадрид - Реал Мадрид - 5:2
Хетафе - Леванте              - 1:1

от петък:
Жирона - Еспаньол             - 0:0

*Реал Мадрид е лидер във временното класиране с 18 точки, следван от Барселона и Виляреал с по 16, Елче с 13, Атлетико Мадрид и Еспаньол с по 12 и други.

/ХБ/

