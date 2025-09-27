Майорка спечели домакинството си срещу Алавес в испанската Ла Лига

Отборът на Майорка победи Алавес с 1:0 като домакин в двубой от седмия кръг в испанското футболно първенство.

Успехът бе първи за Майорка от началото на сезона, като тимът заема 18-о място във временното класиране с 5 точки, докато Алавес допусна трета загуба от седемте си мача и има 8 точки на десета позиция.

Победният гол за домакините беше дело на японския нападател Такума Асано в 37-ата минута на срещата.

Първенство на Испания по футбол, мачове от седмия кръг в Ла Лига:

Майорка - Алавес - 1:0 Атлетико Мадрид - Реал Мадрид - 5:2 Хетафе - Леванте - 1:1 по-късно днес: Виляреал - Атлетик Билбао в неделя: Райо Валекано - Севиля Елче - Селта Виго Барселона - Реал Сосиедад Бетис - Осасуна в понеделник: Валенсия - Реал Овиедо от петък: Жирона - Еспаньол - 0:0

*Реал Мадрид е лидер във временното класиране с 18 точки, следван от Барселона с 16, Виляреал с 13, Атлетико Мадрид и Еспаньол имат по 12 и други.