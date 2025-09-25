Атлетико Мадрид надделя над Райо Валекано след хеттрик на Хулиан Алварес

Атлетико Мадрид записа втория си успех през новия сезон в шампионата на Испания. "Червено-белите" победиха трудно с 3:2 като домакини Райо Валекано в мач от шестия кръг, а с хеттрик се отличи Хулиан Алварес. Победното попадение падна в 88-ата минута и аржентинският национал Алварес беше точен след асистенция на Джовани Симеоне.

Преди това Райо водеше с 2:1 след голове на Пеп Чавария и Алваро Гарсия, които бяха точни съответно в 45-ата и в 77-ата минута.

Хулиан Алварес откри резултата в двубоя след четвърт час игра и изравни за 2:2 десет минути преди края на редовното време.

Атлетико Мадрид има 9 точки и се изкачи до горната половина на таблицата в Примера дивисион след колебливото начало на кампанията.

В друга среща от кръга Реал Сосиедад се наложи с 1:0 на свой терен срещу Майорка след гол на Микел Оярсабал четири минути след почивката.

В четвъртък шампионът Барселона гостува на Овиедо.

Първенство на Испания по футбол, мачове от шестия кръг: Хетафе - Алавес 1:1 Атлетико Мадрид - Райо Валекано 3:2 Реал Сосиедад - Майорка 1:0 от вторник: Атлетик Билбао - Жирона 1:1 Еспаньол - Валенсия 2:2 Леванте - Реал Мадрид 1:4 Севиля - Виляреал 1:2 в четвъртък: Осасуна - Елче Реал Овиедо - Барселона от 27 август: Селта Виго - Бетис 1:1 В класирането води Реал Мадрид с 18 точки, пред Барселона и Виляреал с по 13,

Еспаньол е с 11, Атлетик Билбао и Хетафе са с по 10,

следват Елче Бетис, Атлетико Мадрид с 9 и други.