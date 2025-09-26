Подробно търсене

Треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне: "Живея в настоящето"

Кремена Младенова
Треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне: "Живея в настоящето"
Треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне: "Живея в настоящето"
снимка: AP Photo/Jon Super
Мадрид,  
26.09.2025 22:41
 (БТА)

Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне остава концентриран върху способността на отбора си да се конкурира в натоварения график от мачове, а не върху историята, преди сблъсъка от Ла Лига в събота срещу големия местен съперник Реал Мадрид.

Реал направи перфектен старт в испанската лига с шест поредни победи, но няма успех над Атлетико в последните пет дербита между двата тима в Ла Лига.

"Не се спирам на миналото, живея в настоящето", каза Симеоне, цитиран от агенция "Ройтерс".

"Реал Мадрид подобри отборната си игра, атакува добре позиционно, а треньорът Шаби Алонсо работи върху защитата", добави той.

Формата на Атлетико Мадрид в испанската лига е в рязък контраст с тази на Реал, тъй като отборът на Симеоне събра 9 точки от шест мача, като е спечелил само две срещи досега.

"Имаме осем нови играчи и седем от миналия сезон. Направихме някои добри неща, а други се нуждаят от подобрение в този първи етап от сезона", продължи Симеоне.

Атлетико  Мадрид имаше по-малко време за почивка преди дербито, след като игра срещу Райо Валекано в сряда, ден след като Реал Мадрид изигра предишния си мач срещу Леванте.

/КМ/

Свързани новини

26.09.2025 19:40

Шаби Алонсо преди мадридското дерби между Реал и Атлетико: "Не можем да бъдем прекалено самоуверени"

Реал Мадрид направи отличен старт на сезона под ръководството на Шаби Алонсо, но старши треньорът предупреди тимът да не допуска подценяване преди първото си мадридско дерби начело на лидера в Ла Лига
23.09.2025 17:01

Атлетико Мадрид преговаря с американския инвестиционен фонд "Аполо" за продажба на акциите си

Собствениците на Атлетико Мадрид са в напреднали преговори, за да отстъпят мажоритарния дял от акциите си на американския инвестиционен фонд "Аполо Глоубъл Мениджмънт", според испанската преса, цитирана от АФП. Засега американската компания и

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:26 на 26.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация