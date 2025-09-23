Атлетико Мадрид преговаря с американския инвестиционен фонд "Аполо" за продажба на акциите си

Собствениците на Атлетико Мадрид са в напреднали преговори, за да отстъпят мажоритарния дял от акциите си на американския инвестиционен фонд "Аполо Глоубъл Мениджмънт", според испанската преса, цитирана от АФП.

Засега американската компания и мадридският клуб отказват да потвърдят информацията на няколко медии в страната. Според вестник "Експансион" "Аполо" иска да придобие час от акциите на четирима от собствениците Мигел Анхел Хил Марин, който е генерален директор, Енрике Сересо, който е президент, както и на "Арес Мениджмънт" и "Куантум Пасифик".

Хил Марин е мажоритарен собственик на Атлетико чрез "Холдко" - компания, която контролира клуба с участие от 70,39%, докато "Куантум Пасифик" - британска компания, създадена от израелския магнат Идан Офер, притежава 27,81%. В компанията "Холдко" Хил Марин притежава 50,82% от акциите, "Арес Мениджмънт" държи 33,96%, а Сересо - 15,22%. "Експансион" твърди, че "Аполо" оценява Атлетико на 2,5 милиарда евро.

От своя страна клубът от Мадрид вече заяви, че проучва възможността да увеличи капитала, за да инвестира във футболисти и в развитието на тренировъчния си център.

"Аполо" се котира на борсата в Ню Йорк и генерира активи за повече от 800 милиарда долара. Компанията се надява да осъществи сделката чрез свой фонд, който е посветен на спорта, и се оценява на 5 милиарда долара.