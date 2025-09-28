Подробно търсене

Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне: "Откроиха се колективната работа и вярата да направим това, което искахме"

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Manu Fernandez
Мадрид,  
28.09.2025 14:25
 (БТА)

Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне приветства вярата и колективните усилия на отбора си след категоричната победа с 5:2 над Реал Мадрид в Ла Лига в събота - резултат, който отбеляза първия път от 75 години, в който Атлетико вкарва пет гола срещу градския си съперник.

"Реал Мадрид е един от най-добрите отбори в света и просто трябваше да изиграем страхотен мач", каза Симеоне, цитиран от агенция "Ройтерс".

"От самото начало знаехме къде можем да нанесем щети, издърпвайки централните защитници и оставяйки Александър Сорлот вътре, за да създава положения. Мисля, че освен двата гол на Реал, отборът ни се представи добре", допълни наставникът на Атлетико Мадрид.

"Има много емоции. Сезонът започна трудно и се полагат много усилия от много хора, които не виждате. Беше прекрасно", продължи Диего Симеоне и похвали подхода на тима си, казвайки:

"Колективната работа и вярата да направим това, което искахме, се откроиха. Интерпретирахме мача добре и нашите фенове са много щастливи, защото спечелихме срещу силен съперник, който допуска малко голове."

Аржентинският специалист открои Хулиан Алварес, който отбеляза два гола и изигра ключова роля за победата.

"Хулиан е отдаден на отбора, на клуба и е много добър. Той има талант и работи усилено. Не само допринася в нападение, но и работи здраво, за да създаде добра динамика. Имаме нужда от него, трябва да се грижим за него и се надяваме, че ще може да остане в клуба в продължение на много години", коментира още Симеоне.

/КМ/

