Виляреал записа минимална победа над Атлетик Билбао в мач от ЛаЛига

Резервата Алберто Молейро изведе Виляреал до победа с 1:0 срещу Атлетик Билбао в мач от седмия кръг на испанското първенство по футбол. Така "жълтата подводница" се изравни на второто място с Барселона, който може да оглави класирането днес при успех срещу Реал Сосиедад.

Молейро, 21-годишно ляво крило, се възползва от разбъркване в наказателното поле на гостите в 77-та минута и отбеляза първото си попадение за сезона за крайното 1:0. В добавеното време той падна в наказателното поле и поиска дузпа, но неговият апел не бе уважен от съдиите.

Атлетик Билбао не успя да спечели в четвърти пореден мач в испанското първенство и остава на осмо място в класирането. Баските стартираха сезона с три поредни победи.

Междувременно, Пламен Андреев продължава да чака дебютния си мач за Расинг Сантандер. Бившият вратар на Левски остана неизползвана резерва при загуба с 1:2 срещу Андора във втора дивизия, в следствие на която Сантандер остана на четвърто място с две точки зад лидера Депортиво Ла Коруня.

Първенство на Испания по футбол, мачове от седмия кръг в Ла Лига: Виляреал - Атлетик Билбао - 1:0 Майорка - Алавес - 1:0 Атлетико Мадрид - Реал Мадрид - 5:2 Хетафе - Леванте - 1:1 в неделя: Райо Валекано - Севиля Елче - Селта Виго Барселона - Реал Сосиедад Бетис - Осасуна в понеделник: Валенсия - Реал Овиедо от петък: Жирона - Еспаньол - 0:0 *Реал Мадрид е лидер във временното класиране с 18 точки, следван от Барселона и Виляреал с по 16, Атлетико Мадрид и Еспаньол с по 12 и други.