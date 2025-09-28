Подробно търсене

Виляреал записа минимална победа над Атлетик Билбао в мач от ЛаЛига

Ивайло Георгиев
Виляреал записа минимална победа над Атлетик Билбао в мач от ЛаЛига
Виляреал записа минимална победа над Атлетик Билбао в мач от ЛаЛига
Снимка: AP Photo/Ian Walton
Мадрид,  
28.09.2025 09:15
 (БТА)

Резервата Алберто Молейро изведе Виляреал до победа с 1:0 срещу Атлетик Билбао в мач от седмия кръг на испанското първенство по футбол. Така "жълтата подводница" се изравни на второто място с Барселона, който може да оглави класирането днес при успех срещу Реал Сосиедад.

Молейро, 21-годишно ляво крило, се възползва от разбъркване в наказателното поле на гостите в 77-та минута и отбеляза първото си попадение за сезона за крайното 1:0. В добавеното време той падна в наказателното поле и поиска дузпа, но неговият апел не бе уважен от съдиите.

Атлетик Билбао не успя да спечели в четвърти пореден мач в испанското първенство и остава на осмо място в класирането. Баските стартираха сезона с три поредни победи. 

Междувременно, Пламен Андреев продължава да чака дебютния си мач за Расинг Сантандер. Бившият вратар на Левски остана неизползвана резерва при загуба с 1:2 срещу Андора във втора дивизия, в следствие на която Сантандер остана на четвърто място с две точки зад лидера Депортиво Ла Коруня. 

Първенство на Испания по футбол, мачове от седмия кръг в Ла Лига:

Виляреал - Атлетик Билбао     - 1:0
Майорка - Алавес              - 1:0
Атлетико Мадрид - Реал Мадрид - 5:2
Хетафе - Леванте              - 1:1

в неделя:
Райо Валекано - Севиля
Елче - Селта Виго
Барселона - Реал Сосиедад
Бетис - Осасуна

в понеделник:
Валенсия - Реал Овиедо

от петък:
Жирона - Еспаньол             - 0:0

*Реал Мадрид е лидер във временното класиране с 18 точки, следван от Барселона и Виляреал с по 16, Атлетико Мадрид и Еспаньол с по 12 и други.

/ХБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:38 на 28.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация