Хетафе и Алавес завършиха наравно в Примера дивисион

Асен Даскалов
снимка: Пиксабей
Мадрид,  
24.09.2025 22:24
 (БТА)

Хетафе завърши наравно 1:1 у дома срещу Алавес в мач от шестия кръг в Примера дивисион. 

Маура Арамбари даде аванс за столичани в 66-ата минута, но Андер Гевара изравни само пет минути след това.

Хетафе няма загуби в последните си девет двубоя на свой терен срещу този съперник и са с 10 точки на шеста позиция. Баките заемат девето място в Ла Лига с 2 точки по-малко.

По-късно тази вечер са срещите Атлетико Мадрид-Райо Валекано и Реал Сосиедад-Майорка. 

Първенство на Испания по футбол, мачове от шестия кръг:

Хетафе - Алавес                  1:1

по-късно днес:
Атлетико Мадрид - Райо Валекано
Реал Сосиедад - Майорка

от вторник:
Атлетик Билбао - Жирона        1:1
Еспаньол - Валенсия            2:2
Леванте - Реал Мадрид          1:4 
Севиля - Виляреал              1:2 

в четвъртък:
Осасуна - Елче
Реал Овиедо - Барселона

от 27 август:
Селта Виго - Бетис             1:1

В класирането води Реал Мадрид с 18 точки, пред Барселона и Виляреал с по 13, 
Еспаньол е с 11, Атлетик Билбао и Хетафе са с по 10, следват Елче Бетис с 9 и други.

/ГК/

Към 23:48 на 24.09.2025 Новините от днес

