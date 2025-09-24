Хетафе и Алавес завършиха наравно в Примера дивисион

Хетафе завърши наравно 1:1 у дома срещу Алавес в мач от шестия кръг в Примера дивисион.

Маура Арамбари даде аванс за столичани в 66-ата минута, но Андер Гевара изравни само пет минути след това.

Хетафе няма загуби в последните си девет двубоя на свой терен срещу този съперник и са с 10 точки на шеста позиция. Баките заемат девето място в Ла Лига с 2 точки по-малко.

По-късно тази вечер са срещите Атлетико Мадрид-Райо Валекано и Реал Сосиедад-Майорка.

Първенство на Испания по футбол, мачове от шестия кръг: Хетафе - Алавес 1:1 по-късно днес: Атлетико Мадрид - Райо Валекано Реал Сосиедад - Майорка от вторник: Атлетик Билбао - Жирона 1:1 Еспаньол - Валенсия 2:2 Леванте - Реал Мадрид 1:4 Севиля - Виляреал 1:2 в четвъртък: Осасуна - Елче Реал Овиедо - Барселона от 27 август: Селта Виго - Бетис 1:1 В класирането води Реал Мадрид с 18 точки, пред Барселона и Виляреал с по 13,

Еспаньол е с 11, Атлетик Билбао и Хетафе са с по 10, следват Елче Бетис с 9 и други.