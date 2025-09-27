Хетафе и Леванте завършиха при равенство в Ла Лига

Отборите на Хетафе и Леванте завършиха при равенство 1:1 двубоя помежду си от седмия кръг в испанското футболно първенство. Хетафе заема пето място във временното красиране в Ла Лига с 11 точки, докато съставът на Леванте се намира на 16-а позиция с 5 точки в актива си.

Гостите от Леванте поведоха в 26-ата минута след попадение на Иван Ромеро и задържаха преднината си до края на първото полувреме.

В 33-ата минута домакините имаха претенции за дузпа за нарушение в наказателното поле на съперника, но такава не бе отсъдена.

Скоро след почивката обаче Хетафе стигна до изравнителен гол. Той беше дело на Хуан Антонио Иглесиас в 57-ата минута на срещата. Нападателят на Хетафе Коба да Коста отправи мощен изстрел към вратата на Леванте в 90-ата минута, но защитник на гостите самоотвержено блокира удара.

Първенство на Испания по футбол, мачове от седмия кръг в Ла Лига:

Хетафе - Леванте - 1:1 по-късно днес: Атлетико Мадрид - Реал Мадрид Майорка - Алавес Виляреал - Атлетик Билбао в неделя: Райо Валекано - Севиля Елче - Селта Виго Барселона - Реал Сосиедад Бетис - Осасуна в понеделник: Валенсия - Реал Овиедо от петък: Жирона - Еспаньол - 0:0

*Реал Мадрид е лидер във временното класиране с 18 точки, следван от Барселона с 16, Виляреал с 13, Еспаньол с 12, Хетафе с 11 и други.