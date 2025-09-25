Подробно търсене

С гол в добавеното време Елче взе точка в Памплона и се изкачи на 5-о място в Примера дивисион

Атанас Василев
С гол в добавеното време Елче взе точка в Памплона и се изкачи на 5-о място в Примера дивисион
С гол в добавеното време Елче взе точка в Памплона и се изкачи на 5-о място в Примера дивисион
снимка: AP Photo/Alberto Saiz
Мадрид,  
25.09.2025 23:46
 (БТА)

Скромният отбор на Елче продължава да шокира всички в испанската Примера дивисион, като този път завърши 1:1 при гостуването си на Осасуна в 6-ия кръг. Тимът на Елче стигна до точката във 2-ата минута на добавеното време, когато се разписа Адриан Педроса.

Така с две победи и четири равенства, все още непознаващ загуба, тимът на Елче събра 10 точки и се изкачи на 5-о място в класирането. Домакините от Осасуна откриха резултата в 10-ата минута чрез Виктор Муньос.

За Муньос, който дойде това лято от Реал (Мадрид) за 5 милиона евро, това беше първо попадение с екипа на домакините от Навара.

Голът не промени кой знае колко равностойността на срещата поне до първите 60 минути. Гостите можеха да изравнят в 63-ата минута, но откритието на Любослав Пенев като треньор на Валенсия Б – Рафа Мир от десетина метра удари горната греда.

Все пак резултатът стана 1:1 и Елче продължава без загуба, основно заради грешка на вратаря на домакините Серхио Ерера, който излезе неразчетено.

Първенство на Испания по футбол, мачове от шестия кръг:
Осасуна - Елче             1:1

по-късно днес:
Овиедо - Барселона

в сряда:
Хетафе - Алавес                 1:1
Атлетико Мадрид - Райо Валекано 3:2
Реал Сосиедад - Майорка         1:0

от вторник:
Атлетик Билбао - Жирона        1:1
Еспаньол - Валенсия            2:2
Леванте - Реал Мадрид          1:4 
Севиля - Виляреал              1:2 

от 27 август:
Селта Виго - Бетис             1:1

В класирането води Реал Мадрид с 18 точки, пред Барселона и Виляреал с по 13, 
Еспаньол е с 11, Атлетик Билбао, Хетафе и Елче 
са с по 10, следват Бетис и Атлетико Мадрид с 9 и други

/АВ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:22 на 26.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация