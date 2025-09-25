С гол в добавеното време Елче взе точка в Памплона и се изкачи на 5-о място в Примера дивисион

Скромният отбор на Елче продължава да шокира всички в испанската Примера дивисион, като този път завърши 1:1 при гостуването си на Осасуна в 6-ия кръг. Тимът на Елче стигна до точката във 2-ата минута на добавеното време, когато се разписа Адриан Педроса.

Така с две победи и четири равенства, все още непознаващ загуба, тимът на Елче събра 10 точки и се изкачи на 5-о място в класирането. Домакините от Осасуна откриха резултата в 10-ата минута чрез Виктор Муньос.

За Муньос, който дойде това лято от Реал (Мадрид) за 5 милиона евро, това беше първо попадение с екипа на домакините от Навара.

Голът не промени кой знае колко равностойността на срещата поне до първите 60 минути. Гостите можеха да изравнят в 63-ата минута, но откритието на Любослав Пенев като треньор на Валенсия Б – Рафа Мир от десетина метра удари горната греда.

Все пак резултатът стана 1:1 и Елче продължава без загуба, основно заради грешка на вратаря на домакините Серхио Ерера, който излезе неразчетено.

Първенство на Испания по футбол, мачове от шестия кръг: Осасуна - Елче 1:1 по-късно днес: Овиедо - Барселона в сряда: Хетафе - Алавес 1:1 Атлетико Мадрид - Райо Валекано 3:2 Реал Сосиедад - Майорка 1:0 от вторник: Атлетик Билбао - Жирона 1:1 Еспаньол - Валенсия 2:2 Леванте - Реал Мадрид 1:4 Севиля - Виляреал 1:2 от 27 август: Селта Виго - Бетис 1:1 В класирането води Реал Мадрид с 18 точки, пред Барселона и Виляреал с по 13, Еспаньол е с 11, Атлетик Билбао, Хетафе и Елче

са с по 10, следват Бетис и Атлетико Мадрид с 9 и други