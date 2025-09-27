Подробно търсене

Жирона измъкна точка от Еспаньол след силен мач на вратаря Пауло Гацанига

Ивайло Георгиев
Пауло Гацанига / Снимка: AP Photo/Joan Monfort
Мадрид,  
27.09.2025 08:43
 (БТА)

Еспаньол не успя да запише победа в трети пореден мач от испанското първенство по футбол, след като вратарят Пауло Гацанига заключи вратата си и Жирона измъкна равенство 0:0 от домакинството си в първия мач от седмия кръг на Ла Лига. 

Така Еспаньол, който стартира сезона с три победи от четири мача, остана четвърти с 12 точки и една по-малко от Виляреал. 

Еспаньол отправи цели 20 удара към вратата на Жирона, но така и не успя да преодолее аржентинския страж на домакините Гацанига. В следствие на това Жирона, който все още няма победа през новия сезон, стигна до първото нулево равенство в Ла Лига за есенния дял на първенството. 

Жирона е на 19-о място в класирането с три точки от седем мача. Отборът не допусна гол във вратата си за първи път от 13 май насам. 

Първенство на Испания по футбол, мачове от седмия кръг на ЛаЛига:

Жирона - Еспаньол                   - 0:0

в събота:
Хетафе - Леванте 
Атлетико Мадрид - Реал Мадрид     
Майорка - Алавес
Виляреал - Атлетик Билбао

в неделя:
Райо Валекано - Севиля
Елче - Селта Виго
Барселона - Реал Сосиедад
Бетис - Осасуна

в понеделник:
Валенсия - Реал Овиедо 

* Реал Мадрид е първенец в класирането с 18 точки, следван от Барселона с 16, Виляреал с 13, Еспаньол с 12, Елче, Атлетик Билбао и Хетафе с по 10 и други.  

/ХБ/

Към 10:08 на 27.09.2025 Новините от днес

