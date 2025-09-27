Жирона измъкна точка от Еспаньол след силен мач на вратаря Пауло Гацанига

Еспаньол не успя да запише победа в трети пореден мач от испанското първенство по футбол, след като вратарят Пауло Гацанига заключи вратата си и Жирона измъкна равенство 0:0 от домакинството си в първия мач от седмия кръг на Ла Лига.

Така Еспаньол, който стартира сезона с три победи от четири мача, остана четвърти с 12 точки и една по-малко от Виляреал.

Еспаньол отправи цели 20 удара към вратата на Жирона, но така и не успя да преодолее аржентинския страж на домакините Гацанига. В следствие на това Жирона, който все още няма победа през новия сезон, стигна до първото нулево равенство в Ла Лига за есенния дял на първенството.

Жирона е на 19-о място в класирането с три точки от седем мача. Отборът не допусна гол във вратата си за първи път от 13 май насам.

Първенство на Испания по футбол, мачове от седмия кръг на ЛаЛига: Жирона - Еспаньол - 0:0 в събота: Хетафе - Леванте Атлетико Мадрид - Реал Мадрид Майорка - Алавес Виляреал - Атлетик Билбао в неделя: Райо Валекано - Севиля Елче - Селта Виго Барселона - Реал Сосиедад Бетис - Осасуна в понеделник: Валенсия - Реал Овиедо * Реал Мадрид е първенец в класирането с 18 точки, следван от Барселона с 16, Виляреал с 13, Еспаньол с 12, Елче, Атлетик Билбао и Хетафе с по 10 и други.