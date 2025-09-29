Бетис спечели срещу Осасуна в последния си мач преди гостуването на българския шампион Лудогорец в турнира Лига Европа

Гол и асистенция на Кучо Ернандес осигуриха на Бетис победа с 2:0 над Осасуна на "Естадио де Ла Картуя" в мач от Ла Лига, а Осасуна увеличи серията си на седем гостувания без победа.

Равенството 2:2 с Нотингам Форест в средата на седмицата в началото на европейската им кампания беше четвъртото реми за Бетис във всички турнири този сезон, а два удара на Антони бяха всичко, което и двата отбора успяха да покажат в първите 15 минути. Но в 19-ата Пабло Форналс спечели топката в наказателното поле на Осасуна и Ернандес асистира на Абде Ецалзули, който откри резултата.

Второто попадение падна седем минути преди края на полувремето. Форналс спечели владението на топката, намери Ернандес на границата на наказателното поле, а ниският му удар беше твърде силен за вратаря на гостите.

Удар с глава на Анте Будимир беше най-сериозният шанс за Осасуна през първото полувреме.

И двата тима направиха промени в опит да повишат темпото на игра през второто полувреме, но Бетис рядко имаше шанс да увеличи преднината си, докато удар извън целта на Будимир 15 минути преди края беше всичко, което гостите успяха да създадат.

Осасуна е трети двубой без победа, докато Бетис спечели два поредни домакински мача в Ла Лига за първи път от март насам. Бетис събра 12 точки и излезе на 6-о място във временното класиране, а Осасуна е на 13-а позиция със 7 точки.

Първенство на Испания по футбол, мачове от седмия кръг в Ла Лига: Барселона - Реал Сосиедад - 2:1 Райо Валекано - Севиля - 0:1 Елче - Селта Виго - 2:1 Бетис - Осасуна - 2:0 в понеделник: Валенсия - Реал Овиедо от събота: Виляреал - Атлетик Билбао - 1:0 Майорка - Алавес - 1:0 Атлетико Мадрид - Реал Мадрид - 5:2 Хетафе - Леванте - 1:1 от петък: Жирона - Еспаньол - 0:0 Лидер във временното класиране е Барселона с 19 точки, следван от Реал Мадрид с 18 Виляреал с по 16, Елче с 13, Атлетико Мадрид, Бетис и Еспаньол с по 12 и други.