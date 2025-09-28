Дани Карвахал няма да играе около месец за Реал Мадрид заради контузия

Капитанът Дани Карвахал е получил контузия в прасеца и ще отсъства поне четири седмици от игра за испанския футболен клуб Реал Мадрид, съобщава агенция Ройтерс. Той игра в седем от последните осем мача на отбора, но бе заменен при загубата с 2:5 срещу Атлетико Мадрид в събота.

Карвахал, на 33 години, бе аут за девет месеца заради травма в коляното и се завърна в игра за полуфиналите на Световното клубно първенство.

"Днес медицинският екип на Реал Мадрид извърши три различни теста на Дани Карвахал и футболистът бе диагностициран с травма в плоския мускул на прасеца в десния крак", съобщават от Реал Мадрид.

От клуба не уточняват колко време ще отсъства Карвахал, но Marca прогнозира възстановяването да продължи около месец. Това означава, че опитният защитник може да пропусне дербито с Барселона, което е насрочено за 26 октомври в каталунската столицата. Трент Алекзандър-Арнолд и Антонио Рюдигер също са контузени.

Следващият мач на Реал Мадрид е в Шампионската лига срещу Кайрат.