Пеп Гуардиола за показателите на Ерлинг Холанд: "Можем да се шегуваме, но това е наистина невероятно"

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола заяви, че показателите на Ерлинг Холанд са "лудост", след като норвежкият нападател отбеляза два гола в края на мача при победата с 5:1 над Бърнли във Висшата лига, с което достигна най-високия си брой попадения в английския шампионат - осем гола от шест двубоя.

Холанд се разписа в четири поредни срещи от първенството, а по-рано този месец стана футболистът, който най-бързо отбелязва 50 гола в Шампионската лига, като достигна този етап при 49-ото си участие в турнира, когато Манчестър Сити се наложи с 2:0 над Наполи.

"Числата на Ерлинг са безумни. Можем да се шегуваме, но това е наистина невероятно", заяви Гуардиола на пресконференцията след мач с Бърнли, цитиран от агенция "Ройтерс".

"Създаваме добър отборен дух. Мисля, че в мача срещу Манчестър Юнайтед отборът показа друг начин, друг език на тялото. И макар футболистите да не играха добре срещу Арсенал, това как се защитаваха, как си помагаха... Това е ключът към всичко", добави испанският специалист.