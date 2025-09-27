Подробно търсене

Парагваецът Омар Алдерете донесе успеха на Съндърланд срещу Нотингам Форест във Висшата лига

Христо Бонински
Снимка: Nigel French/PA via AP
Нотингам,  
27.09.2025 21:27
 (БТА)

Новакът във Висшата лига Съндърланд продължава със забележителното си представяне от началото на сезона, като победи Нотингам Форест с 1:0 при гостуването си. Победното попадение за гостите бе дело на парагваеца Омар Алдерете с глава след центриране на бившия капитан на Арсенал Гранит Джака.

След почивката пропуски за Нотингам направиха Елиът Андерсън, Омари Хътчинсън и Крис Ууд.

Така Съндърланд изскочи на трето място в класиране с 11 точки, а Нотингам е 16-а с 5.


Срещи от Висшата лига на Англия, шести кръг:

Брентфорд - Манчестър Юнайтед - 3:1
Челси - Брайтън               - 1:3  
Кристъл Палас - Ливърпул      - 2:1  
Лийдс - Борнемут              - 2:1
Манчестър Сити - Бърнли       - 5:1  
Нотингам Форест - Съндърланд  - 0:1

по-късно днес:
Тотнъм - Уулвърхямптън

утре:
Астън Вила - Фулъм
Нюкасъл - Арсенал

в понеделник:
Евертън - Уест Хям


В класирането води Ливърпул с 15 точки, пред Кристъл Палас с 12, Борнемут и Съндърланд с по 11, Манчестър Сити, Арсенал и Тотнъм с по 10, Челси и Фулъм с по 8 и други.

/ХБ/

В допълнение

Свързани новини

27.09.2025 19:11

Ливърпул допусна първа загуба във Висшата лига от Кристъл Палас, Лийдс без Илия Груев направи равенство с Борнемут

Английският шампион Ливърпул допусна първа загуба във Висшата лига - 1:2 от Кристъл Палас. Исмаила Сар откри за домакините още в деветата минута. През първата част на няколко пъти вратарят на Ливърпул Алисон спаси тима си от по-голям пасив.
27.09.2025 16:31

Бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго донесе успеха на Брентфорд срещу Манчестър Юнайтед във Висшата лига

Брентфорд победи Манчестър Юнайтед с 3:1 в мач от шестия кръг на английската Висша лига. "Пчеличките" започнаха много по-добре мача, като бившият таран на Ливърпул Игор Тиаго вкара два гола за домакините в първите 20 минути. В осмата минута той

Към 22:24 на 27.09.2025 Новините от днес

