Парагваецът Омар Алдерете донесе успеха на Съндърланд срещу Нотингам Форест във Висшата лига

Новакът във Висшата лига Съндърланд продължава със забележителното си представяне от началото на сезона, като победи Нотингам Форест с 1:0 при гостуването си. Победното попадение за гостите бе дело на парагваеца Омар Алдерете с глава след центриране на бившия капитан на Арсенал Гранит Джака.

След почивката пропуски за Нотингам направиха Елиът Андерсън, Омари Хътчинсън и Крис Ууд.

Така Съндърланд изскочи на трето място в класиране с 11 точки, а Нотингам е 16-а с 5.



Срещи от Висшата лига на Англия, шести кръг:

Брентфорд - Манчестър Юнайтед - 3:1 Челси - Брайтън - 1:3 Кристъл Палас - Ливърпул - 2:1 Лийдс - Борнемут - 2:1 Манчестър Сити - Бърнли - 5:1 Нотингам Форест - Съндърланд - 0:1 по-късно днес: Тотнъм - Уулвърхямптън утре: Астън Вила - Фулъм Нюкасъл - Арсенал в понеделник: Евертън - Уест Хям В класирането води Ливърпул с 15 точки, пред Кристъл Палас с 12, Борнемут и Съндърланд с по 11, Манчестър Сити, Арсенал и Тотнъм с по 10, Челси и Фулъм с по 8 и други.