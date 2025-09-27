Парагваецът Омар Алдерете донесе успеха на Съндърланд срещу Нотингам Форест във Висшата лига

site.btaПарагваецът Омар Алдерете донесе успеха на Съндърланд срещу Нотингам Форест във Висшата лига
Новакът във Висшата лига Съндърланд продължава със забележителното си представяне от началото на сезона, като победи Нотингам Форест с 1:0 при гостуването си. Победното попадение за гостите бе дело на парагваеца Омар Алдерете с глава след центриране на бившия капитан на Арсенал Гранит Джака.
След почивката пропуски за Нотингам направиха Елиът Андерсън, Омари Хътчинсън и Крис Ууд.
Така Съндърланд изскочи на трето място в класиране с 11 точки, а Нотингам е 16-а с 5.
Срещи от Висшата лига на Англия, шести кръг:
Брентфорд - Манчестър Юнайтед - 3:1 Челси - Брайтън - 1:3 Кристъл Палас - Ливърпул - 2:1 Лийдс - Борнемут - 2:1 Манчестър Сити - Бърнли - 5:1 Нотингам Форест - Съндърланд - 0:1 по-късно днес: Тотнъм - Уулвърхямптън утре: Астън Вила - Фулъм Нюкасъл - Арсенал в понеделник: Евертън - Уест Хям В класирането води Ливърпул с 15 точки, пред Кристъл Палас с 12, Борнемут и Съндърланд с по 11, Манчестър Сити, Арсенал и Тотнъм с по 10, Челси и Фулъм с по 8 и други.
/ХБ/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина