Астън Вила направи пълен обрат срещу Фулъм, спечели първа победа във Висшата лига

Отборът на Астън Вила спечели първа победа във Висшата лига, като направи пълен обрат срещу Фулъм за 3:1 в шестия кръг.

Раул Хименес изведе тима от Лондон напред в резултата още в третата минута на мача, като гостите водеха повече от половин час, но Оли Уоткинс изравни за Вила малко преди края на първата част.

След почивката в рамките на две минути Джон Макгин и Емилиано Буендия вкараха за тима от Бирмингам и гарантираха първия успех за първенство. Астън Вила вече има 6 точки в актива си и се изкачи до 16-о място - над чертата на изпадащите.

Фулъм изпусна възможността да се изкачи в Топ 5 и се свлече до десета позиция с 8 точки.

Срещи от Висшата лига на Англия, шести кръг:

Астън Вила - Фулъм - 3:1 по-късно днес: Нюкасъл - Арсенал в понеделник: Евертън - Уест Хям от събота: Тотнъм - Уулвърхямптън - 1:1 Брентфорд - Манчестър Юнайтед - 3:1 Челси - Брайтън - 1:3 Кристъл Палас - Ливърпул - 2:1 Лийдс - Борнемут - 2:1 Манчестър Сити - Бърнли - 5:1 Нотингам Форест - Съндърланд - 0:1 утре: Астън Вила - Фулъм Нюкасъл - Арсенал в понеделник: Евертън - Уест Хям В класирането води Ливърпул с 15 точки, пред Кристъл Палас с 12, Тотнъм, Съндърланд и Борнемут с по 11, Манчестър Сити и Арсенал с по 10 и други.