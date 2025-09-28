Подробно търсене

Астън Вила направи пълен обрат срещу Фулъм, спечели първа победа във Висшата лига

Христо Бонински
Снимка: Jacob King/PA via AP
Бирмингам,  
28.09.2025 18:06
 (БТА)

Отборът на Астън Вила спечели първа победа във Висшата лига, като направи пълен обрат срещу Фулъм за 3:1 в шестия кръг.

Раул Хименес изведе тима от Лондон напред в резултата още в третата минута на мача, като гостите водеха повече от половин час, но Оли Уоткинс изравни за Вила малко преди края на първата част.

След почивката в рамките на две минути Джон Макгин и Емилиано Буендия вкараха за тима от Бирмингам и гарантираха първия успех за първенство. Астън Вила вече има 6 точки в актива си и се изкачи до 16-о място - над чертата на изпадащите.

Фулъм изпусна възможността да се изкачи в Топ 5 и се свлече до десета позиция с 8 точки.   

Срещи от Висшата лига на Англия, шести кръг:

Астън Вила - Фулъм            - 3:1

по-късно днес:
Нюкасъл - Арсенал

в понеделник:
Евертън - Уест Хям


от събота:
Тотнъм - Уулвърхямптън        - 1:1
Брентфорд - Манчестър Юнайтед - 3:1
Челси - Брайтън               - 1:3  
Кристъл Палас - Ливърпул      - 2:1  
Лийдс - Борнемут              - 2:1
Манчестър Сити - Бърнли       - 5:1  
Нотингам Форест - Съндърланд  - 0:1

утре:
Астън Вила - Фулъм
Нюкасъл - Арсенал

в понеделник:
Евертън - Уест Хям

В класирането води Ливърпул с 15 точки, пред Кристъл Палас с 12, Тотнъм, Съндърланд и Борнемут с по 11, Манчестър Сити и Арсенал с по 10 и други.

 

/ХБ/

Свързани новини

28.09.2025 08:19

Уулвърхемптън спечели първата си точка във Висшата лига, но изпусна победа срещу Тотнъм

Уулвърхемптън спечели първата си точка за сезона в английското първенство по футбол, но не успя да постигне първа победа след късен изравнителен гол на Жоао Палиня за равенство 1:1 срещу Тотнъм в мач от шестия кръг.  Сантиаго Буено изведе гостите
27.09.2025 21:27

Парагваецът Омар Алдерете донесе успеха на Съндърланд срещу Нотингам Форест във Висшата лига

Новакът във Висшата лига Съндърланд продължава със забележителното си представяне от началото на сезона, като победи Нотингам Форест с 1:0 при гостуването си. Победното попадение за гостите бе дело на парагваеца Омар Алдерете с глава след центриране
27.09.2025 19:11

Ливърпул допусна първа загуба във Висшата лига от Кристъл Палас, Лийдс без Илия Груев направи равенство с Борнемут

Английският шампион Ливърпул допусна първа загуба във Висшата лига - 1:2 от Кристъл Палас. Исмаила Сар откри за домакините още в деветата минута. През първата част на няколко пъти вратарят на Ливърпул Алисон спаси тима си от по-голям пасив.
27.09.2025 16:31

Бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго донесе успеха на Брентфорд срещу Манчестър Юнайтед във Висшата лига

Брентфорд победи Манчестър Юнайтед с 3:1 в мач от шестия кръг на английската Висша лига. "Пчеличките" започнаха много по-добре мача, като бившият таран на Ливърпул Игор Тиаго вкара два гола за домакините в първите 20 минути. В осмата минута той

Към 18:21 на 28.09.2025 Новините от днес

