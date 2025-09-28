Подробно търсене

Арсенал обърна Нюкасъл с голове в края

Христо Бонински
Арсенал обърна Нюкасъл с голове в края
Арсенал обърна Нюкасъл с голове в края
Снимка: AP Photo/Jon Super
Нюкасъл,  
28.09.2025 20:37
 (БТА)

Арсенал направи обрат срещу Нюкасъл за 2:1, след като почти до края на редовното време изоставаше в резултата с 0:1. "Свраките" дълго време водеха в резултата с попадение на новия си таран Ниск Волтемаде, който се разписа с глава след центриране на италианския национал Сандро Тонали в 34-ата минута.

След почивката Арсенал осъществи натиск в желанието си да изравни, като пропуски за "артилестите" направиха Еберечи Езе, Жюриен Тимбер и Виктор Гьокереш. Междувременно Жоелитон и Джейкъб Мърфи имаха възможност да решат всички за Нюкасъл.

Подобно на мача с Манчестър Сити, Арсенал изравни в последните минути, като автор на гола бе испансият национал Микел Мерино. Той получи пас от Деклан Райс и с прострелен удар от близко разстояние направи 1:1.

В края на редовното време от Нюкасъл имаха претенции за дузпа за игра с ръка на Габриел, но след преглед с ВАР се прецени, че няма основания за отсъждане на наказателен удар.

Дълбоко в добавеното време именно Габриел донесе успеха на Арсенал и ценните три точки, които качиха тима на второ място с 13 точки. Нюкасъл е на 15-а позиция с 6.

Срещи от Висшата лига на Англия, шести кръг:

Астън Вила - Фулъм            - 3:1
Нюкасъл - Арсенал             - 1:2

в понеделник:
Евертън - Уест Хям


от събота:
Тотнъм - Уулвърхямптън        - 1:1
Брентфорд - Манчестър Юнайтед - 3:1
Челси - Брайтън               - 1:3  
Кристъл Палас - Ливърпул      - 2:1  
Лийдс - Борнемут              - 2:1
Манчестър Сити - Бърнли       - 5:1  
Нотингам Форест - Съндърланд  - 0:1

В класирането води Ливърпул с 15 точки, пред Арсенал с 13, Кристъл Палас с 12, Тотнъм, Съндърланд и Борнемут с по 11, Манчестър Сити с 10 и други.

/ХБ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

28.09.2025 18:06

Астън Вила направи пълен обрат срещу Фулъм, спечели първа победа във Висшата лига

Отборът на Астън Вила спечели първа победа във Висшата лига, като направи пълен обрат срещу Фулъм за 3:1 в шестия кръг. Раул Хименес изведе тима от Лондон напред в резултата още в третата минута на мача, като гостите водеха повече от половин час, но
28.09.2025 08:19

Уулвърхемптън спечели първата си точка във Висшата лига, но изпусна победа срещу Тотнъм

Уулвърхемптън спечели първата си точка за сезона в английското първенство по футбол, но не успя да постигне първа победа след късен изравнителен гол на Жоао Палиня за равенство 1:1 срещу Тотнъм в мач от шестия кръг.  Сантиаго Буено изведе гостите
27.09.2025 21:27

Парагваецът Омар Алдерете донесе успеха на Съндърланд срещу Нотингам Форест във Висшата лига

Новакът във Висшата лига Съндърланд продължава със забележителното си представяне от началото на сезона, като победи Нотингам Форест с 1:0 при гостуването си. Победното попадение за гостите бе дело на парагваеца Омар Алдерете с глава след центриране
27.09.2025 19:11

Ливърпул допусна първа загуба във Висшата лига от Кристъл Палас, Лийдс без Илия Груев направи равенство с Борнемут

Английският шампион Ливърпул допусна първа загуба във Висшата лига - 1:2 от Кристъл Палас. Исмаила Сар откри за домакините още в деветата минута. През първата част на няколко пъти вратарят на Ливърпул Алисон спаси тима си от по-голям пасив.
27.09.2025 16:31

Бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго донесе успеха на Брентфорд срещу Манчестър Юнайтед във Висшата лига

Брентфорд победи Манчестър Юнайтед с 3:1 в мач от шестия кръг на английската Висша лига. "Пчеличките" започнаха много по-добре мача, като бившият таран на Ливърпул Игор Тиаго вкара два гола за домакините в първите 20 минути. В осмата минута той

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:27 на 28.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация