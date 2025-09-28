Арсенал обърна Нюкасъл с голове в края

Арсенал направи обрат срещу Нюкасъл за 2:1, след като почти до края на редовното време изоставаше в резултата с 0:1. "Свраките" дълго време водеха в резултата с попадение на новия си таран Ниск Волтемаде, който се разписа с глава след центриране на италианския национал Сандро Тонали в 34-ата минута.

След почивката Арсенал осъществи натиск в желанието си да изравни, като пропуски за "артилестите" направиха Еберечи Езе, Жюриен Тимбер и Виктор Гьокереш. Междувременно Жоелитон и Джейкъб Мърфи имаха възможност да решат всички за Нюкасъл.

Подобно на мача с Манчестър Сити, Арсенал изравни в последните минути, като автор на гола бе испансият национал Микел Мерино. Той получи пас от Деклан Райс и с прострелен удар от близко разстояние направи 1:1.

В края на редовното време от Нюкасъл имаха претенции за дузпа за игра с ръка на Габриел, но след преглед с ВАР се прецени, че няма основания за отсъждане на наказателен удар.

Дълбоко в добавеното време именно Габриел донесе успеха на Арсенал и ценните три точки, които качиха тима на второ място с 13 точки. Нюкасъл е на 15-а позиция с 6.

Срещи от Висшата лига на Англия, шести кръг:

Астън Вила - Фулъм - 3:1 Нюкасъл - Арсенал - 1:2 в понеделник: Евертън - Уест Хям от събота: Тотнъм - Уулвърхямптън - 1:1 Брентфорд - Манчестър Юнайтед - 3:1 Челси - Брайтън - 1:3 Кристъл Палас - Ливърпул - 2:1 Лийдс - Борнемут - 2:1 Манчестър Сити - Бърнли - 5:1 Нотингам Форест - Съндърланд - 0:1 В класирането води Ливърпул с 15 точки, пред Арсенал с 13, Кристъл Палас с 12, Тотнъм, Съндърланд и Борнемут с по 11, Манчестър Сити с 10 и други.