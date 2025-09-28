Мениджърът на Арсенал Микел Артета: "Заслужавахме да спечелим"

Арсенал ще става по-добър благодарение на уроците, научени от победата с 2:1 над Нюкасъл по-рано днес, смята мениджърът Микел Артета, който похвали борбения дух, който според него може да отведе тима до титлата в Англия.

Късни голове на Микел Мерино и Габриел осигуриха трите точки за Арсенал и го издигнаха до второ място във временното класиран, на две зад Ливърпул.

"Напълно заслужихме победата с начина, по който играхме и шансовете, които създадохме", заяви Артета пред Sky Sports и продължи:

"Направихме го по драматичен начин, но заслужавахме да спечелим. Смелостта, решителността и качеството, с които играхме днес са важни. Искаме да стигнем следващото ниво и за да го постигнем, трябва да покажем именно такава убеденост и желание да го направим."

В Арсенал бяха разочаровани от пропуснатите възможности и препоръката на видео асистент-съдията да отмени отсъдена дузпа при резултат 0:0, след като Виктор Гьокереш изглежда бе фаулиран.

Микел Артета беше разгневен и озадачен от намесата на ВАР, пише агенция Reuters.

"Ако няма ясна и очевидна грешка, ВАР не трябва да се намесва. Ясно е, че ВАР не е нужно да се намесва, защото това е дузпа", каза испанският специалист за ситуацията.

"Но подобни неща само правят победата по-сладка. Това беше огромна възможност да покажем кои сме", завърши Артета.