Артета подкрепя Виктор Гьокереш след критиките за играта му срещу Манчестър Сити

Мениджърът на Арсенал Микел Артета защити Виктор Гьокереш, след като нападателят бе колеблив в мач срещу съперник от топ 6. Шведският национал беше предимно зрител в равенството 1:1 в неделя у дома срещу Манчестър Сити и успя да докосне топката само 22 пъти, съобщава Reuters.

Покупката за 55 милиона британски лири не успя да вкара нито един гол след подобно представяне при победата с 1:0 като гост срещу Манчестър Юнайтед миналия месец и загубата със същия резултат от Ливърпул.

„Ами, имаше много ситуации, в които шансовете бяха налице, а след това, особено последният пас, липсваше. Имаше много добри топки в наказателното поле, особено си спомням три от тях, в които Виктор много, много близо до гол срещу Сити.

Да имаш много големи открити положения е изключително трудно, но той със сигурност се опитва да направи всичко възможно и ние трябва да му осигурим повече, това е всичко“, заяви Микел Артета.

Гьокереш също не успя да отбележи срещу Атлетик Билбао в средата на седмицата, където резервата Габриел Мартинели прекъсна безизходицата и донесе ценен успех на лондончани с 2:0.

Въпреки че равенството оставя Арсенал и Манчестър Сити да изостават от лидерите в лигата Ливърпул само след пет мача, Артета похвали манталитета на Мартинели.

„Габи отново е в наистина добър момент след мача, който изигра в Билбао. В този период той вероятно заслужаваше повече, но енергията му, отношението му бяха наистина добри и затова той отново оказа влияние върху отбора.

Искаме постоянство в това отношение. От всеки играч, който не е титуляр, да може да го направи, защото виждате колко дълъг е мачът и нивото, което е необходимо, за да ги победим. Много съм доволен от него“, добави Артета.