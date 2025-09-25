Мениджърът Микел Артета похвали Еберечи Езе след победата на Арсенал в турнира за Купата на лигата

Еберечи Езе отбеляза първия си гол за Арсенал при победата с 2:0 за Купата на лигата над Порт Вейл снощи, а мениджърът Микел Артета заяви, че атакуващият халф ще донесе още "магически моменти", когато се сработи по-добре с новите си съотборници.

Езе, привлечен от Кристъл Палас за 68 милиона британски лири миналия месец, откри резултата срещу тима от трета дивизия в 8-ата минута, преди Леандро Тросар да реши мача в края.

Артета каза, че Езе е бил спокоен и е владеел отлично топката срещу добре организиран отбор.

"Той игра много концентрирани срещу отбор, който очевидно е със схема 5-4-1. Те са супер компактни вътре, не е лесно да се намерят свободни места, но той е много способен с топката", каза Артета, цитиран от Ройтерс.

"Той все още се нуждае от малко повече време с тези момчета, за да се сработи. Тогава подобни действия ще бъдат по-последователни и по-успешни за нас. Като цяло, много добре - все още има много повече да даде . . . В крайна сметка, това, което искаме да направим с него, е да го поставим на позиции в пространства, където да може да създава своите магически моменти и да прави разликата в отбора", добави мениджърът.

Арсенал, който е домакин на Брайтън в следващия кръг в турнира, гостува на Нюкасъл във Висшата лига в неделя.