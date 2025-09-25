Манчестър Сити, Нюкасъл, Тотнъм и Арсенал постигнаха победи за купата на Лигата в Англия

Подробно търсене

Асен Даскалов
25.09.2025 01:14
Манчестър Сити, Нюкасъл, Тотнъм и Арсенал се класираха за осминафиналите в турнира за купата на Футболната лига в Англия. 

Фил Фоудън и Савиньо се разписаха във всяко от двете полувремена при успеха за Сити с 2:0 като гост срещу третодивизионния Хъдърсфийлд.

Жоелинтон и Уилям Осула бяха точни по два пъти при успеха в полза на Нюкасъл у дома с 4:1 срещу Брадфорд, който играе в трета дивизия.

Тотнъм не срещна трудности срещу нискоразредния Донкастър и спечели с 3:0 на свой терен след попадения на Жоао Палиня, Бренан Джонсън и автогол на Джей Макграт.

Арсенал се наложи с 2:0 над домакина Порт Вейл, а Еберечи Езе и Леандро Тросар вкараха във вратата на отбора от Стоук-он-Трент.

жребий за осминафиналите:
Арсенал - Брайтън
Гримзби - Брентфорд
Суонси - Манчестър Сити
Нюкасъл - Тотнъм
Рексъм - Кардиф
Ливърпул - Кристъл Палас
Уулвърхямптън - Челси
Уикъмб - Фулъм

/ГК/

