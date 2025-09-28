Полузащитникът на Тотнъм Жоао Палиня след равенството с Уулвърхямптън: "Трябва да бъдем по-спокойни"

Полузащитникът Жоао Палиня призова съотборниците си от Тотнъм да бъдат по-спокойни след "тъжното равенство" като домакините на Уулвърхямптън - 1:1 в събота във Висшата лига.

"Мисля, че е задължително да печелим тези мачове. Даваме всичко от себе си и се борим до последния момент - всички на терена. Опитвахме се да вкараме гол, опитвахме се да постигнем равенство, но според мен равенството е тъжно и искаме много повече от този мач", коментира Палиня, цитиран от агенция ДПА.

"Направихме наистина добро първо полувреме и когато допуснахме гол, започнахме да отстъпваме доста. Нямахме търпение в правилните моменти, когато трябваше да намерим правилния начин да вкараме и трябваше да бъдем много по-спокойни в тези моменти", продължи португалският футболист.

"Когато започнем да губим с 1:0, трябва да сме много по-спокойни с топката и да се опитваме да създаваме повече положения. Това е резултат, който за мен се усеща като загуба. Казах и преди, че това са мачове, които са задължителни за победа, особено у дома, но сега трябва да се съсредоточим върху Шампионската лига", добави Палиня.