Ивайло Георгиев
Уулвърхемптън спечели първата си точка във Висшата лига, но изпусна победа срещу Тотнъм
Снимка: Adam Davy/PA via AP
Лондон,  
28.09.2025 08:19
 (БТА)

Уулвърхемптън спечели първата си точка за сезона в английското първенство по футбол, но не успя да постигне първа победа след късен изравнителен гол на Жоао Палиня за равенство 1:1 срещу Тотнъм в мач от шестия кръг. 

Сантиаго Буено изведе гостите напред в резултата с попадение на старта на второто полувреме, но Палиня бе точен в четвъртата минута на добавеното време. По-рано друг гол за Тотнъм чрез Мохамед Кудус бе отменен заради засада, а това бе едно от малкото положения за Спърс в този двубой.

Тотнъм можеше да се изкачи еднолично на второ място в класирането с успех срещу Уулвс, но вместо това лондончани изостават с една точка от Кристъл Палас. Уулвс пък остават на дъното с по две точки зад Астън Вила и Уест Хем.

Срещи от Висшата лига на Англия, шести кръг:

Тотнъм - Уулвърхямптън        - 1:1
Брентфорд - Манчестър Юнайтед - 3:1
Челси - Брайтън               - 1:3  
Кристъл Палас - Ливърпул      - 2:1  
Лийдс - Борнемут              - 2:1
Манчестър Сити - Бърнли       - 5:1  
Нотингам Форест - Съндърланд  - 0:1

утре:
Астън Вила - Фулъм
Нюкасъл - Арсенал

в понеделник:
Евертън - Уест Хям

В класирането води Ливърпул с 15 точки, пред Кристъл Палас с 12, Тотнъм, Съндърланд и Борнемут с по 11, Манчестър Сити и Арсенал с по 10 и други.

