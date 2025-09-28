Уулвърхемптън спечели първата си точка във Висшата лига, но изпусна победа срещу Тотнъм

Уулвърхемптън спечели първата си точка за сезона в английското първенство по футбол, но не успя да постигне първа победа след късен изравнителен гол на Жоао Палиня за равенство 1:1 срещу Тотнъм в мач от шестия кръг.

Сантиаго Буено изведе гостите напред в резултата с попадение на старта на второто полувреме, но Палиня бе точен в четвъртата минута на добавеното време. По-рано друг гол за Тотнъм чрез Мохамед Кудус бе отменен заради засада, а това бе едно от малкото положения за Спърс в този двубой.

Тотнъм можеше да се изкачи еднолично на второ място в класирането с успех срещу Уулвс, но вместо това лондончани изостават с една точка от Кристъл Палас. Уулвс пък остават на дъното с по две точки зад Астън Вила и Уест Хем.

Срещи от Висшата лига на Англия, шести кръг: Тотнъм - Уулвърхямптън - 1:1 Брентфорд - Манчестър Юнайтед - 3:1 Челси - Брайтън - 1:3 Кристъл Палас - Ливърпул - 2:1 Лийдс - Борнемут - 2:1 Манчестър Сити - Бърнли - 5:1 Нотингам Форест - Съндърланд - 0:1 утре: Астън Вила - Фулъм Нюкасъл - Арсенал в понеделник: Евертън - Уест Хям В класирането води Ливърпул с 15 точки, пред Кристъл Палас с 12, Тотнъм, Съндърланд и Борнемут с по 11, Манчестър Сити и Арсенал с по 10 и други.