site.btaМениджърът на Челси Енцо Мареска призова отбора си да спре да раздава подаръци
Мениджърът на Челси Енцо Мареска призова отбора си да спре да "раздава подаръци", след като получи втори червен картон за два мача и загуби с 1:3 от Брайтън в двубой от Висшата лига в събота.
"Посланието в съблекалнята беше ясно. Срещу който и да е отбор във Висшата лига не можете да продължавате да раздавате подаръци. Ние раздаваме подаръци. Червеният картон е голяма грешка, защото играта се промени напълно", коментира Мареска, цитиран от агенция ДПА.
"Трудно е, защото контролирахме мача. Вкарахме гол, а можехме да вкараме още. Имахме толкова много удари през първото полувреме и 70 процента владение на топката - всичко беше наред", продължи мениджърът на Челси.
"После изведнъж заради наша грешка, с червения картон, планът се промени напълно. Изиграхме два мача - първото полувреме, след което, за съжаление - червени картон. Не можем да продължаваме да правим грешки. Това са големи грешки - променят играта - червеният картон срещу Юнайтед и днес", добави Енцо Мареска.
/КМ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина