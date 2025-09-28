Мениджърът на Челси Енцо Мареска призова отбора си да спре да "раздава подаръци", след като получи втори червен картон за два мача и загуби с 1:3 от Брайтън в двубой от Висшата лига в събота.

"Посланието в съблекалнята беше ясно. Срещу който и да е отбор във Висшата лига не можете да продължавате да раздавате подаръци. Ние раздаваме подаръци. Червеният картон е голяма грешка, защото играта се промени напълно", коментира Мареска, цитиран от агенция ДПА.

"Трудно е, защото контролирахме мача. Вкарахме гол, а можехме да вкараме още. Имахме толкова много удари през първото полувреме и 70 процента владение на топката - всичко беше наред", продължи мениджърът на Челси.

"После изведнъж заради наша грешка, с червения картон, планът се промени напълно. Изиграхме два мача - първото полувреме, след което, за съжаление - червени картон. Не можем да продължаваме да правим грешки. Това са големи грешки - променят играта - червеният картон срещу Юнайтед и днес", добави Енцо Мареска.