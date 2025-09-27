Подробно търсене

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим: "Мисля не как да защитавам футболистите или себе си, а как да спечеля следващия мач"

Кремена Младенова
снимка: Nick Potts/PA via AP
Манчестър,  
27.09.2025 20:34
 (БТА)

Мениджърът Рубен Аморим реагира на загубата на Манчестър Юнайтед с 1:3 от Брентфорд във Висшата лига, като настоя, че работата му "не е да защитава играчите или себе си", а да спечели следващия мач и да създаде инерция, която да донесе тласък на сезона за "червените дяволи".

"Има възходи и спадове. Когато печелиш, усещаш, че инерцията е тук", коментира Аморим, чийто отбор се справи с Челси през миналия уикенд, но все още не е записал две поредни победи в лигата през 10-те си месеца начело на тима от "Олд Трафорд".

"Когато губиш, се връщаш на същото място и се бориш за победата, която може да ти помогне да създадеш инерцията", добави португалският специалист, цитиран от агенция ДПА.

"Винаги си върша работата. Ако спечеля, съм в различно състояние на духа, но винаги съм уверен, защото знам какво да правя. Опитвам се да давам най-доброто от себе си за клуба и отбора, мислейки кое е най-доброто, за да спечеля следващия мач. Не да защитавам футболистите или себе си, а как да спечеля следващия двубой и да създам правилната инерция", подчерта Рубен Аморим.

Брентфорд можеше да остане 10 души в последните 20 минути, когато Нейтън Колинс повали на терена Брайън Мбеумо, но съдията Крейг Поусън прецени, че наказателният удар е достатъчно наказание и Колинс не получи червен картон.

"Съдията каза, че Брайън не контролира топката. Мисля, че не контролира топката, защото е бил дръпнат. Но това е решението и не искам да се концентрирам върху съдията. Владеенето и контролът над играта не бяха налице, така че загубихме. Трябва да работим върху много неща. Когато играеш играта на противника, е по-трудно да спечелиш", завърши Аморим.

/КМ/

