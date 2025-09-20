Подробно търсене

Манчестър Юнайтед победи Челси в странен мач с два червени картона

Бруно Фернандеш бележи първия гол във вратата на Челси / снимка: Nick Potts/PA via AP
Манчестър,  
20.09.2025 22:10
 (БТА)

Манчестър Юнайтед победи с 2:1 Челси в двубой от петия кръг на Висшата лига на Англия. 

Срещата на стадион "Олд Трафорд" се игра при непрестанен проливен дъжд и далеч не бе от най-красивите, но и двата отбора направиха здрава битка и още от първото полувреме останаха с по 10 души на терена.

Пределно мобилизирани след загубата от Манчестър Сити футболистите на Манчестър Юнайтед започнаха мача с Челси на много високи обороти. В петата минута Бенямин Шешко свали с глава дълъг пас на вратаря Алтай Байъндър към Браян Мбемо. Камерунецът излезе сам срещу вратаря на Челси Роберт Санчес и бе съборен извън наказателното поле, което доведе до директен червен картон за стража на "сините". 

Мениджърът на гостите от Лондон Енцо Мареска избра да извади и двете си крила - Естевао и Педро Нето, за да пусне на тяхно място вратаря Филип Йоргенсен и бранителя Тосин Адарабиойо и да заиграе с петима в линия в защита. 

Тази промяна обаче не даде особен резултат за гостите и в 14-ата минута Манчестър Юнайтед откри след поредното си центриране. То завърши на крака на изскачащия от втора позиция Бруно Фернандеш, който се разписа за 1:0.

Пет минути след това проблемите за Челси се влошиха, след като и звездата на тима Коул Палмър напусна с контузия.

Положенията пред Йоргенсен пък продължаваха да следват едно след друго и в 37-мата минута Каземиро с глава удвои.

Точно бразилецът обаче създаде проблемите за Манчестър Юнайтед до края, след като си изкара абсолютно ненужен втори жълт картон в добавеното време на първото полувреме. Това позволи на Челси да вземе инициативата след паузата.

"Сините" вкараха гол в 63-тата минута, но той бе отменен заради засада на Уесли Фофана. Натискът на Челси все пак даде някакъв резултат и в 80-ата минута Трево Чалоба намали с глава на 1:2.

До края на мача Бруно Фернандеш пробва веднъж рефлекса на Йоргенсен с удар извън наказателното поле, а в продължението карамбол пред Байъндър едва не доведе до изравняване на резултата.

С победата воденият от Рубен Аморим тим на Манчестър Юнайтед се изкачи на девето място в класирането със 7 точки. Челси е шести с 8 точки.

 

Срещи от Висшата лига на Англия, пети кръг:

Ливърпул - Евертън          2:1
Брайтън - Тотнъм            2:2
Бърнли - Нотингам Форест    1:1
Уест Хям - Кристъл Палас    1:2
Уулвърхямптън - Лийдс       1:3
Манчестър Юнайтед - Челси   2:1

по-късно днес:
Фулъм - Брентфорд

в неделя:
Борнемут - Нюкасъл
Съндърланд - Астън Вила
Арсенал - Манчестър Сити

В класирането води Ливърпул с 15 точки, пред Тотнъм с 10, Арсенал с 9, Кристъл Палас с 9, Борнемут с 9, Челси с 8 и други.

