Ливърпул допусна първа загуба във Висшата лига от Кристъл Палас, Лийдс без Илия Груев направи равенство с Борнемут

Английският шампион Ливърпул допусна първа загуба във Висшата лига - 1:2 от Кристъл Палас. Исмаила Сар откри за домакините още в деветата минута. През първата част на няколко пъти вратарят на Ливърпул Алисон спаси тима си от по-голям пасив. Жан-Филип Матета направи още два пропуска за Палас след подновяването на играта. Три минути преди края на добавеното време Федерико Киеза изравни за Ливърпул. Когато изглеждаше, че тимът на Арне Слот все пак ще спаси точката, в 97-ата минута Еди Нкетия отблизо разстреля с левия крак Алисон за 2:1, като преглед с ВАР потвърди, че няма засади при ситуацията.

Лийдс завърши наравно с Борнемут - 2:2, като за домакините неизползвана резерва остана българският национал Илия Груев. Антоан Семеньо изведе Борнемут напред в резултата, но Лийдс направи пълен обрат чрез попадения на Джо Родон и Шон Лонгстаф. В 93-ата минута Ели Крупи спаси точката за гостите, които временно изскочиха на второ място в класирането.

Манчестър Сити се наложи убедително над Бърнли с 5:1. Максим Естев си вкара автогол за Бърнли, но първата част завърши 1:1, след като Джейдън Антъни изравни. В 61-вата минута Матеус Нунес вкара втория гол за "гражданите", а веднга след това французинът Максим Естев си вкара втори автогол в срещата. В добавеното време Ерлинг Холанд оформи крайното 571 с две бързи попадения.

Челси загуби у дома от Брайтън с 1:3, след като Трево Чалоба бе изгонен за тима от Лондон в началото на второто полувреме. Преди това Енцо Фернендес бе извел "сините" напред в резултата, но Дани Уелбек вкара два пъти, а Максим Де Кюпер добави едно попадение за престижния успех на "чайките".

Срещи от Висшата лига на Англия, шести кръг:

Брентфорд - Манчестър Юнайтед - 3:1 Челси - Брайтън - 1:3 Кристъл Палас - Ливърпул - 2:1 Лийдс - Борнемут - 2:1 Манчестър Сити - Бърнли - 5:1 по-късно днес: Нотингам Форест - Съндърланд Тотнъм - Уулвърхямптън утре: Астън Вила - Фулъм Нюкасъл - Арсенал в понеделник: Евертън - Уест Хям В класирането води Ливърпул с 15 точки, пред Кристъл Палас с 12, Борнемут с 11, Манчестър Сити, Арсенал и Тотнъм с по 10, Челси, Съндърланд и Фулъм с по 8 и други.