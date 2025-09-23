Мениджърът на Челси Енцо Мареска се надява Коул Палмър да избегне операция

Мениджърът на Челси Енцо Мареска се надява да не се налага Коул Палмър да се подложи на операция заради контузия на слабините, която го принуди да напусне игра още през първото полувреме при загубата от Манчестър Юнайтед с 1:2 във Висшата лига, предаде ДПА.

23-годишният английски национал започна като титуляр едва в два мача за първенството до момента и записа само 21 минути на "Олд Трафорд" в събота. Запитан дали Палмър ще се оперира, Мареска отговори: "Медицинският щаб не спомена за операция. Не знам какво ще стане в следващите дни и следващите седмици, но се надявам да не се стигне дотам, ако трябва да бъда честен."

"Той направи огромно усилие миналата събота да се опита да играе в мача. Направи тест, но не беше 100%. Но искаше да бъде на терена и да помогне на съотборниците си в този мач. Беше болезнено и се наложи да го сменим. Ще бъде ден за ден, седмица за седмица, мач за мач да преценяваме състоянието му и да видим как ще действаме", добави италианецът. Палмър ще отсъства за Челси в мача от третия кръг за Купата на лигата срещу Линкълн във вторник, като извън състава са още Ромео Лавия и Беноа Бадиашил.

"Те (б. а. - Лавия и Бадиашил) не са готови за мача. Те взеха участие в тренировката вчера. Това е добра новина. Да се надяваме, че ще се върнат скоро, но не са готови засега", каза още той.

"Имаме някои играчи с малки проблеми, като Мой (б. а. - Кайседо), Жоао (б. а. - Педро), те се възстановяват. Другите са окей", смята Мареска.

Мениджърът смята да даде възможност и на някои млади играчи от академията в мача срещу Линкълн, който в момента е трети в трета дивизия. "Това са мачовете, които ме притесняват най-много, защото можеш да се подхлъзнеш много лесно. Футболът е пълен с такива срещи и се притеснявам", призна треньорът.