Загуба срещу Нюкасъл може да сложи край на мечтите на Арсенал за титла, заяви Пол Мърсън

Загуба срещу Нюкасъл в неделя и победа на Ливърпул срещу Кристъл Палас на практика ще сложи край на шампионските амбиции на Арсенал, заяви бившият футболист на "артилеристите" и анализатор на Sky Sports Пол Мърсън. Той има 327 мача и 78 попадения за лондончани.

Арсенал е на второ място в класирането с пет точки пасив срещу Ливърпул, а Нюкасъл не може да си позволи отпускане, защото е 13-и с едва шест пункта. "Свраките" обаче могат да се доближат на точка от лондончани с успех на "Сейнт Джеймсис Парк" в неделя вечер.

"Стартовият състав на Арсенал срещу Манчестър Сити миналата неделя ме обезкуражи", заяви Мърсъм, цитиран от Sky Sports.

"Нищо лично срещу Леандро Тросар, той е добър футболист, но не случайно преследваха толкова дълго Еберечи Езе и платиха толкова пари за него. За какво, ако не за големите мачове? На никого не му пука за мача с Атлетик Билбао от Шампионската лига. Загубят ли този мач, той съвсем няма да има значение, защото Висшата лига е приоритет. Не са я печелили от повече от 20 години", продължи бившият халф.

"Не могат да си позволят да бъдат вечно втори. Двубоят с Билбао не значи абсолютно нищо, съпоставен с този срещу Манчестър Сити. Джейми Карагър също го каза миналата неделя - загубиха 45 минути от този двубой. Трябваше още от началото да излязат със състав, който да респектира Сити. В края разбраха, че Сити изобщо не е отборът, който беше", каза още той.

"Това е проблемът. Сити можеше да спечели с 1:0 и да се скъсаме да ги хвалим, но това не е реалността в момента. Арсенал си пропусна шанса. Имат ключови футболисти като Езе, които не използваха. По мое време взимаш ли големите пари, значи си на терена. Ако не си, мениджърът изхвърча. Просто не разбирам избора на този състав", добави Мърсън.

"Вече изостават с пет точки и сега имат задължителен мач за печелене, а Нюксасъл не е слаб съперник. Ако Ливърпул бие Кристъл Палас и Арсенал изостане с осем точки, всичко приключва. Край! Ще разправят, че имат още 32 мача, но Ливърпул ще ги стартира с осем точки преднина. Не приемам това за оправдание. Арсенал е длъжен да спечели", завърши той.