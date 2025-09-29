Подробно търсене

Пеп Гуардиола: "Савиньо е близо до подписване на нов договор с Манчестър Сити"

Ива Кръстева
снимка: AP Photo/Jon Super
Манчестър,  
29.09.2025 09:02
 (БТА)

Пеп Гуардиола заяви, че Манчестър Сити е показал ясно желанието си да задържи Савиньо, като бразилското крило е близо до подписване на нов договор с клуба.

Савиньо беше обект на интерес от страна на Тотнъм миналия месец, но разговорите за трансфер с тима от Северен Лондон за 69 милиона британски лири в крайна сметка не се получиха и сега се очаква 21-годишният футболист да подпише нов договор, с който се обвързва със Сити до 2031 година, съобщава ДПА.

"Бяхме много категорични, че искаме да го задържим", каза Гуардиола след като Савиньо започна като титуляр при победата с 5:1 над Бърнли в събота, дни след като отбеляза първия си гол за сезона при победата за Купата на Лигата над Хъдърсфийлд.

"Зависи от офертата на Тотнъм. Може би офертата не е била достатъчно добра за клуба, не знам. Но разбира се, на неговата възраст, през миналия сезон той игра много минути. Може да играе и от отдясно и от отляво, има невероятна скорост. Той е наистина много добър", добави мениджърът.

Савиньо е на път да последва примера на редица играчи от отбора на Гуардиола, подписвайки нови договори. Нико О'Райли беше последният, който парафира в петък, след като през последните седмици нови договори имат Рубен Диас и Рико Луис.

"Това се случи с Рико, Нико . . . Савиньо е близо, а преди и Рубен го прави", каза Гуардиола.

"Така че ще се опитаме да покажем на играча, че го искаме. Ще положим необходимите усилия, за да остане малко по-дълго. Наистина съм доволен. Нико се развива много. Мисля, че откакто започна да играе, загубихме само един мач. Последния мач за Купата на Футболната асоциация срещу Палас. Когато не участваше, през цялото време имахме загуби. Нико ни помогна много, подобри се много в агресивността, при статични положения и с топката. Наистина, наистина сме доволни", завърши мениджърът на Сити.

