Малък самолет падна в близост до военно поделение в североизточния румънски град Яш

site.btaМалък самолет падна в близост до военно поделение в североизточния румънски град Яш
Малък самолет е паднал днес следобед в двора на военно поделение в предградието Данку на североизточния румънски град Яш, където се намира склад за оръжие, съобщиха телевизия Диджи 24 и Аджерпрес.
На борда на летателния апарат е имало двама души - пилот и пътник.
На мястото са изпратени две линейки, пожарни коли, екип на Службата за извънредни ситуации и екип на службата за спешна помощ (SMURD).
Говорителят на Инспектората за извънредни ситуации в Яш Джорджика Онофреяса заяви а Аджерпрес, че двете лица, които са били на борда, са открити в съзнание.
"Засега нямаме повече подробности, освен че пострадалите са в съзнание и в стабилно състояние", посочи на свой ред координаторът на службата за спешна помощ (SMURD) Диана Чимпоешу.
Тя добави, че двете лица ще бъдат транспортирани до болница за спешна помощ в Яш.
/ВН/
