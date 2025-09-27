Подробно търсене

Русия не успя да си върне мястото в съвета на авиационната агенция на ООН

За провеждащото се в Монреал заседаниеу на управителния съвет на Международната организация за гражданска авиация (МОГА/ICAO) активисти изкараха по улиците на канадския град големи дигитални плакати, подчертаващи замърсяването на въздуха от частни самолети.,. Снимка:Andy Duback/AP Content Services for Glasgow Actions Tem
Монреал,  
27.09.2025 21:27
 (БТА)

Русия днес не успя да спечели достатъчно подкрепа, за да бъде избрана в управителния съвет на авиационната агенция на ООН, което е поредният израз на укор към Москва за действията, предприети с нахлуването в Украйна през 2022 г., предаде Ройтерс.

Русия не успя да получи необходимата подкрепа, за да си върне мястото в управителния съвет на Международната организация за гражданска авиация (МОГА/ICAO), състоящ се от 36 държави, по време на събранието на агенцията, което се провежда до 3 октомври в Монреал.

През 2022 г., след нахлуването в Украйна,  Русия загуби мястото си в съвета, в който влизат държави като Китай, Бразилия, САЩ и Австралия като "държави с основно значение за въздушния транспорт".

Руският представител незабавно призова за "повторно гласуване".

МОГА определя глобалните стандарти за безопасност за гражданската авиация,  като управителният съвет играе решаваща роля в този процес.

В допълнение към войната в Украйна, Русия е изправена пред осъждане от съвета за смущаване на сигналите, използвани в навигацията, Глобалната навигационна спътникова система и Глобалната система за позициониране,  обвинения, които Москва отрича.

"Те са най-агресивните нарушители и нарушители на международните споразумения и международните норми", заяви американският министър на транспорта Шон Дъфи по телефона пред Ройтерс по-рано тази седмица. "Как можем да допуснем някой да влезе в световна организация,  който наистина прави въздушното пространство по-опасно, а не по-безопасно?“

/ПЙ/

